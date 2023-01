Robyn Dixon du RHOP affirme que Karen Huger “veut” Juan Dixon : Exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Clifton Prescod/Bravo

La querelle entre Robyn Dixon et Karen Huger au Les vraies femmes au foyer du Potomac ne fait que chauffer. Après que Karen ait prétendu que le mari de Robyn, Juan Dixonla trompe pendant le voyage du casting au Mexique, Robyn a accusé la Grande Dame d’avoir “une obsession” avec Juan, lors de son apparition dans le dernier épisode de HollywoodLa Viec’est De vraies femmes au foyer podcast, Faites attention Puh-Lease !

“Je pense qu’elle veut en quelque sorte Juan”, a déclaré Robyn. « Elle le veut. Je ne vais pas abandonner le thé, mais il y a eu des mots qui sont sortis de sa bouche qui impliquent qu’elle le veut. Donc c’est bizarre. Il y a une obsession là-bas », a ajouté Robyn. « C’est très bizarre. Je suis loin d’être aussi obsédé par sa vie qu’elle l’est par la mienne.

La fondatrice d’Embellished by Robyn Dixon a expliqué pourquoi elle trouvait les accusations de Karen “comiques” au Mexique. « Je me fiche de la façon dont les gens me jugent ou jugent ma relation. Cela ne me dérange pas et ne m’affecte pas », nous a dit Robyn. « C’est en fait assez drôle quand les gens commencent à montrer leur obsession. C’était une obsession étrange qui se passait.

Une autre accusation que Karen a adressée à Juan était que l’entraîneur de basket-ball était devenu trop susceptible avec elle quand ils se sont étreints une fois. Robyn a également abordé cette affirmation sur le podcast et a déclaré que ce n’était rien d’autre qu'”un tas d’absurdités”.

« Ce n’est pas quelque chose que vous devriez rentrer chez vous et dire. Sur le moment, je n’y ai pas pensé, mais quand j’ai regardé l’épisode, je me suis dit : ‘Je n’aime pas comment ça sonne. C’est comme si vous sous-entendiez qu’il vous a fait quelque chose de sexuellement inapproprié », a déclaré Robyn.

La star de Bravo a également comparé la situation à quand Gizelle Bryant accusé Chris Bassette d’être “inapproprié” avec elle lors de la réunion de la saison 6, ce qui a bouleversé Candice Dillard Bassett. “Je pense vraiment que ce que Karen disait à propos de Juan est pire”, a déclaré Robyn. “L’énergie que vous donnez à quelque chose est ce qu’elle devient. Alors je n’ai donné aucune énergie parce que c’était ridicule, et je sais que Juan ne ferait rien d’inapproprié.

Bien sûr, nous avons également interrogé Robyn sur l’homme appelé “Blue Eyes” avec qui Karen se serait faufilée depuis des années maintenant. « Je ne connais pas son nom. Charrisse [Jackson Jordan] dit qu’il travaille dans un hôtel », a révélé Robyn dans notre interview. “Et ironiquement, des gens m’ont dit qu’ils l’avaient vue dans un hôtel avec un homme.”

Robyn a également affirmé que Ashley Darby a vu « Blue Eyes » dans la chair. “Ashley l’a vu. J’ai dit : ‘Ashley, est-ce que ça ressemble à des yeux bleus ? Et elle a dit, ‘Oui, c’est des yeux bleus.’ Et c’est le même homme dont Charrisse parlait il y a des années », a déclaré Robyn.

Vous en voulez plus de Robyn ? Écoutez l’interview complète sur Apple Podcasts ou Spotify pour entendre Robyn taquiner la prochaine réunion de la saison 7, et plus encore.

