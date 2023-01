Robyn Dixon admet qu’elle connaît la “femme mystérieuse” de Juan

Que quelqu’un appelle, Karen !

UN Vraie femme au foyer de Potomac est à la mode après avoir admis qu’elle était au courant d’une transgression récente dans sa relation, bien qu’elle l’ait nié dans un épisode récent.

Lundi, Robyn Dixon a fait une révélation sur son mari Juan Dixon qui a été entendu dans l’émission Bravo déclamer contre les allégations selon lesquelles il aurait été repéré avec une “blonde à Georgetown”. L’accusation a été portée par la Grande Dame Karen Huger qui a déclaré que Robyn savait que Juan voyait une femme mystérieuse qui vit dans le comté de Montgomery et qui est “belle, naturelle, mûrie” et lui ressemble.

Robyn a nié avoir entendu parler de la fille présumée et a appelé Juan qui a explosé de colère en disant : « Karen ne me connaît pas ! Tu me connais, je ne sors pas ! Je ne suis nulle part en putain CC!”

Malgré le déni de Juan, un TikToker a ensuite publié les réclamations d’une femme qui a montré le nom et les informations de Juan sur un reçu de chambre d’hôtel comme “preuve” qu’il était infidèle. La femme a allégué que la tricherie s’était produite pendant la pandémie.

Avance rapide jusqu’à cette semaine, et il semble que là où il y a de la fumée, il y a du feu.

Robyn Dixon admet connaître la mystérieuse femme de Juan Dixon

Robyn a utilisé son podcast “Reasonably Shady” qu’elle co-anime avec Gizelle Bryant pour admettre que pendant COVID, une femme l’a contactée à propos de Juan. La Bravolebrity a déclaré qu’elle pensait qu’une autre femme au foyer en parlerait dans l’émission et elle s’est préparée pour le moment. Elle a poursuivi en notant cependant que Juan et la femme n’étaient pas sortis ensemble et n’avaient eu qu’une liaison émotionnelle.

« Une jeune femme s’est avancée et a dit qu’elle et Juan étaient sortis ensemble pendant Covid et elle a montré ce reçu d’hôtel avec son nom dessus. Ce que je veux dire [is] tout d’abord, j’étais au courant de la situation avant le tournage de la saison 7 », a déclaré Robyn. «Parce que cette jeune femme était si pressée de me le dire et de vous le dire, Gizelle, j’ai supposé qu’elle l’avait dit à tout le casting. Donc, toute la saison, j’attends juste que quelqu’un en parle – c’est notre vie. Je suis juste prêt pour ça, je l’attends.

Elle a continué,

“Quand nous sommes au Mexique et qu’Ashely dit que Karen parlait de nous, je me dis, c’est ça ! Et [then] elle parle de lui tenant la main d’une blonde à Georgetown qui ressemble à Karen. Je me dis, ‘d’accord, c’est ridicule.!’ C’était un peu comique pour moi, cependant, J’étais déjà au courant de la situation et je m’attendais à en parler dans la saison 7.”

Robyn, qui a récemment épousé Juan qui sera montré lors de la finale du RHOP, a déclaré qu’elle et son mari “avaient travaillé dessus” et ont nié que tout ce que Karen avait dit était tout à fait exact. Elle s’est cependant abstenue de révéler toute l’histoire et a déclaré qu’elle détaillerait ce qui s’était passé sur son Patreon pour ses abonnés.

“Il y a beaucoup de choses qui doivent être clarifiées sur ce que les êtres ont dit”, a déclaré Robyn qui a allégué que la femme essayait de soudoyer Juan dans le but de devenir célèbre. “Oui, Juan était un idiot et a communiqué avec cette femme sur Instagram. Cependant, ils ne sont pas sortis ensemble, il ne l’a emmenée nulle part et il y a une raison pour laquelle son nom figure sur un reçu d’hôtel que je partagerai sur Patreon. “Nous avons géré la situation, c’était définitivement quelque chose que nous devions surmonter en termes de relation, c’est peut-être pourquoi le mariage n’a pas eu lieu quand vous le vouliez”, a-t-elle ajouté.

Robyn admet que Juan l’a trompée l’année dernière et qu’elle le savait avant le tournage de la saison 7, promettant de révéler des détails supplémentaires sur l’affaire sur son Patreon. #RHOP pic.twitter.com/Qzg9d6BV4M – TV Deets (@tvdeets) 31 janvier 2023

Les observateurs de #RHOP ont depuis résumé ce que Robyn a dit sur son Patreon et selon eux, la femme au foyer a déclaré que le reçu de l’hôtel était une confusion et Juan l’a payé parce que la femme “a perdu son portefeuille”.

& mettre sa carte au dossier & à gauche. 🫠 elle était contrariée qu’il soit parti et ne voulait pas l’emmener faire des courses. Juan a dit qu’il était confus parce qu’elle lui avait dit qu’elle était là pour voir son petit ami joueur de football. Mais, Juan a appelé un ami pour faire ces courses pour elle parce qu’il ne voulait pas. — Yasmine. (@yas_realitea) 31 janvier 2023

Donnez à Juan l’attention dont il a besoin. Robyn est d’accord et indique qu’elle peut négliger de lui donner l’attention dont il a besoin parce qu’elle n’a pas besoin du même niveau d’attention/d’affection. Gizelle a dit qu’elle était contente que Juan ne l’ait pas nié. #RHOP — Yasmine. (@yas_realitea) 31 janvier 2023

Cela ne cesse de s’améliorer ! Robyn a expliqué le reçu de l’hôtel sur son Patreon (elle pourrait aussi bien monétiser une mauvaise situation lol) en disant LA FILLE A PERDU SON PORTEFEUILLE 😂 Juan s’est fait JOUER !!! La fille a “perdu son portefeuille” pour avoir la preuve que votre homme triche ! #RHOPotomac #RHOP #RHOPRéunion pic.twitter.com/4EIuXTTWvi — Est-ce que BITCH va mieux ? (@JunkiesReality) 31 janvier 2023

donc je suis juste censé croire que juan dixon a payé la chambre d’hôtel d’une fan parce qu’elle a perdu son portefeuille et qu’elle est partie ? ! #rhop pic.twitter.com/FxHsbiiFGM — nadirah (@hinadirah) 31 janvier 2023

Comme vous pouvez l’imaginer, les observateurs du #RHOP et même le casting du #RHOP sont en colère contre le grand secret ; appuyez sur le flip pour leurs réactions.