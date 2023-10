Robyn Brown nie avoir tourné Kody Brown contre les autres sœurs-épouses – Hollywood Life

Crédit d’image : TLC

Le drame au sein de la famille Brown ne se termine jamais. Janelle et Christine Brun continuer à parler de leurs problèmes avec Kody Brun et son favoritisme envers Robyn Brunce qui, selon eux, a eu un impact sur sa relation avec eux.

«Robyn joue cette carte vraiment bizarre où elle oublie ou ne sait pas pourquoi et c’est un MO typique pour elle. Je ne peux même pas parler de Robyn avec Kody parce qu’elle est parfaite, elle me soutient, elle est la seule à être fidèle. Il vient de l’éteindre. Il n’y a pas de communication », déclare Janelle dans l’épisode du 1er octobre de Sœurs épouses.

Robyn, 44 ans, qui dit qu’elle ne « me considère pas comme une victime », décide de donner son avis sur le fait qu’elle a joué un rôle dans les ruptures de Kody avec Janelle et Christine. « Toute cette histoire selon laquelle je l’ai retourné contre eux est ridicule et fausse », déclare Robyn. « Ils ne s’occupent tout simplement pas de leurs propres problèmes. Il faut qu’ils arrêtent de parler de moi.

Christine révèle un moment déterminant dans sa relation avec Robyn qui l’a froissée. «Pour moi, être une épouse sœur signifie quelqu’un qui est là pour vous aider avec vos enfants. Lorsqu’elle a décidé de trouver une nounou, c’était vraiment une dispute. C’était vraiment une ligne dans le sable », dit Christine.

Janelle souligne que Kody a ensuite « tout évalué par la façon dont Robyn percevait les relations ou par la façon dont Kody percevait comment nous étions avec Robyn. La façon dont vous traitez Robyn dépend de savoir si vous êtes une bonne sœur ou non.

Pendant Meri Brown’s Après avoir discuté avec Robyn du déménagement, Robyn dit à Meri, 52 ans, que « ce que Christine a fait » a « gâché » Kody. «Christine a totalement détruit son passé, comme ce qu’il pensait être une situation fonctionnelle. Elle a essentiellement dit que c’était horrible à chaque minute de chaque jour », ajoute Robyn.

Meri ne croit pas que ce soit exactement ce que Christine a dit. « Je crois qu’elle avait des frustrations et si c’est ce que Kody a interprété et transmis à Robyn comme tel, je ne pense pas que ce soit juste », dit Meri. Tout en parlant de ses « luttes » avec Christine, Kody révèle qu’il pense que Christine n’était pas « une bonne personne pour la polygamie ».

Les problèmes de Christine avec Kody et Robyn remontent à des années. Christine a toujours été ouverte sur le fait qu’elle avait l’impression que Kody préférait Robyn aux autres sœurs-épouses. Dans un épisode précédent, Robyn a déclaré qu’elle avait toujours voulu avoir une relation avec Christine. Christine a admis qu’elle « aurait rejeté » une amitié avec Robyn. « Si Robyn m’avait approché et voulait être amie, je ne serais toujours pas amie parce que je ne pouvais pas lui faire confiance », a déclaré Christine. De nouveaux épisodes de Sœurs épouses diffusé le dimanche à 22h sur TLC.