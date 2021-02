Robyn Brown de Sister Wives fond en larmes après s’être blâmée pour le départ de toute la famille de l’Utah

ROBYN Brown s’est blâmée pour les problèmes de la famille au cours de la dernière décennie, alors qu’elle fondait en larmes à propos du déménagement des Sister Wives de l’Utah.

Le TLC La star a exprimé sa crainte que la série de problèmes de la famille Brown ait été causée par son ajout tardif.

Robyn, 42 ans, « s’est adressé à l’éléphant rose dans la pièce » lors d’un teaser pour la première de la saison de ce soir Soeurs épouses.

La mère de cinq enfants était assise avec son mari Kody Brown et ses trois autres épouses Meri, Janelle et Christine.

Les polygames ont discuté des changements dans la «dynamique familiale» depuis leur déménagement de l’Utah en 2011.

Pendant le dîner, Janelle, 51 ans, a donné son opinion sur les problèmes familiaux qui ont fait surface récemment.

« J’ai réalisé que je pense que notre famille a commencé à se sentir différente dès que nous avons déménagé à Vegas et que nous étions plus séparés », a-t-elle admis.

Robyn a alors interrompu: « D’accord, alors puis-je m’adresser à l’éléphant rose qui, je pense, est dans la pièce. Est-ce que vous essayez de dire que c’est à cause de mon entrée dans la famille? » elle a demandé.

Janelle a nié l’inquiétude de sa sœur épouse, car elle a répondu à plusieurs reprises: « Non, non, non, non » et Christine, 48 ans, a sauté pour ajouter: « Je suis désolé si vous pensez que c’est l’éléphant rose dans la pièce en ce moment. »

« Non Robyn non, » continua Janelle, mais leur refus n’était pas suffisant pour apaiser la femme bouleversée.

«Je pense que c’est à Vegas que ça s’est passé,» tenta Christine, mais Robyn était déjà en larmes avant de pouvoir l’arrêter.

« Ce n’était pas mon intention pour cette conversation, » insista Janelle, puis traversa la table pour réconforter le membre de sa famille.

Après une série de vidéos de retour de l’entrée de Robyn dans l’union polyamoureuse, la star de télé-réalité s’est ouverte sur sa place parmi les autres épouses.

«Quand je suis arrivée dans la famille, il y avait beaucoup de choses qui se sont produites en même temps», a-t-elle expliqué.

« Je ne sais jamais si c’était ces autres choses qui se passaient ou si c’était moi. »

Kody Brown et ses quatre épouses ont quitté l’Utah en 2011 afin d’échapper aux lois anti-polygamie strictes de l’État.

La famille a atterri à Las Vegas, ce que certaines des épouses attribuent à tension dans leur mariage.

Chaque femme vivait dans sa propre maison au Nevada, ajoutant un sentiment de division dans leur unité cohésive.

Maintenant, le groupe a déménagé à Flagstaff, en Arizona après que Robyn l’ait dit En contact chaque semaine que «Vegas a beaucoup changé ces dernières années. Nous avons donc commencé à nous inquiéter davantage de ce à quoi les enfants sont exposés. «

La famille a également parlé à Gens à propos de la décision, ajoutant: « Nous attendons avec impatience des températures plus fraîches, l’air de la montagne, des vues panoramiques et le style de vie plus lent de Flagstaff. »

Kody, 52 ans, avait l’impression que sa famille «vivait en exil à Las Vegas», mais leur déménagement en Arizona n’a pas non plus été facile.

Avec une série de problèmes financiers concernant leurs résidences et des voisins appelant les flics sur les polygames en raison de leurs croyances inhabituelles, il n’est pas certain qu’ils dureront longtemps dans le nouvel État.

Janelle s’est récemment effondrée en larmes, après avoir appris que Kody allait ne lui rendre visite qu’une fois par semaine pendant la pandémie.

Le père de 18 ans a passé la majorité de son temps avec sa «femme préférée» Robyn en quarantaine.

Les tensions sont également vives avec la première épouse de la personnalité de la télévision, Meri, qui a déclaré à People: « Nous sommes dans un endroit où nous ne faisons que savoir où nous en sommes et, vous savez, ce qui se passe. »

Son malaise vient de mois de rumeurs selon lesquelles leur mariage est sur sa dernière étape et ils sont dirigé vers une «scission».