La star de SISTER Wives, Robyn Brown, a admis qu’elle s’occupait de «jalousie» des autres épouses alors qu’elle était surnommée l’épouse «préférée» de Kody.

Robyn, 42 ans, a donné un aperçu de ce que signifie être l’une des quatre épouses un nouveau clip de l’émission TLC pour l’épisode de ce soir.

En visitant une autre famille polygame, Kody, 53 ans, s’est plaint de ne pas pouvoir avoir sa propre chambre pour ne pas avoir à faire face à plusieurs épouses et à leurs placards.

Mais Robyn a riposté dans son confessionnal: « Oh oui, bien sûr, ‘je suis fatigué de m’occuper des femmes et de leurs placards et autres,’ oh bien sûr, bla, bla, bla. Vous survivrez.

«Si je peux survivre en te partageant et en faisant face à la jalousie, au drame et à tout ce qui a à voir avec le mariage plural, alors tout ira bien.

Une autre des femmes de Kody, Christine, 48 ans, récemment admis se sentir jaloux aussi.

Elle a déclaré lors de la première de la saison: « Je suis sûr que tout le monde me déteste tout le temps. J’ai l’impression d’être à l’extérieur en train de regarder tout le temps.

« Quand je me réunis pour des réunions de famille, je me dis: ‘Pourquoi voudrais-je y aller? Ça va être un environnement hostile. Personne là-bas ne m’aime même.' »

Elle a poursuivi: «Je suis vraiment désolée, je suis toujours jalouse, je dis juste. Je suis toujours super, super, super jalouse et je suis vraiment désolée.

« Cela rend les rencontres difficiles. Vraiment, vraiment difficile. Peut-être que je ne m’aime pas non plus. »

Elle a ajouté: « Je ne suis pas vraiment forte par moi-même et c’est surprenant et difficile. C’est difficile de penser que je ne peux rien apporter.

«Il est difficile de trouver cet équilibre entre être dur et ne pas être un connard.

Son admission est intervenue après que Kody ait choqué les épouses quand il a dit qu’il «n’était plus un partisan du mariage plural».

Il a expliqué: «Je suis plus conscient maintenant que jamais de l’iniquité apparente et évidente dans une relation.

Il a poursuivi: «J’ai tout l’amour que je veux et vous avez parfois l’impression que vous avez constamment envie que je vous en donne.

«Le mariage plural, ce que j’en sais, je me demande si je le referais. Sachant que c’est dur pour vous tous.

«Quand nous ne faisons pas du bon travail, je deviens grognon et je dis que je ne peux pas croire que j’ai fait ça à moi et à toi.

Robyn a été surnommée sa femme « préférée » par les fans de la série.

On pense que Kody a snobé ses trois autres épouses pour s’isoler avec son plus jeune amant pendant la pandémie.

Le soleil a récemment rapporté comment Kody, Robyn et leurs cinq enfants se sont isolés dans leur manoir de 890 000 $ juste à l’extérieur de Flagstaff, en Arizona.

Les voisins ont déclaré au Sun que le couple et leurs enfants quittaient à peine la propriété.

Kody, qui a 18 enfants avec ses quatre épouses, n’a pratiquement jamais été aperçu avec aucune des autres sur les réseaux sociaux pendant la majeure partie de l’année écoulée.

Début décembre, The Sun a révélé comment il a fait une rare visite à sa femme Janelle, 50 ans, et leur fille Savannah, 16 ans, dans leur maison de location à un étage.

Il n’a pas rendu visite à sa première femme, Meri, 50 ans, qui habite juste en bas de la rue.

Kody et Meri – qui était la seule épouse légale de Kody – ont divorcé en 2014 afin qu’il puisse épouser la quatrième épouse Robyn et adopter ses trois enfants d’une relation précédente.