Robson Valley va piloter un programme de prévention de la consommation de substances

Par Abigail Popple, journaliste à l’Initiative de journalisme local, RMG

Northern Health a choisi Robson Valley pour agir comme communauté pilote pour un programme de prévention de la consommation de substances administré par Planet Youth, un organisme de conseil en recherche qui aide les communautés à identifier des moyens de prévenir la consommation de substances chez les jeunes. La coordonnatrice locale du programme, Shirley Giroux, résidente de Valemount, a présenté le programme lors de la réunion du conseil de Valemount le 8 octobre.

Planet Youth préconise un modèle de prévention primaire de la consommation de substances, ce qui signifie qu’ils visent à prévenir la consommation de substances en premier lieu plutôt que d’intervenir après qu’une personne a commencé à consommer des substances. L’organisation qualifie sa stratégie de Modèle de prévention islandaisune approche adoptée en Islande à la fin des années 90 qui encourage les jeunes à utiliser leur temps libre de manière constructive, par exemple en demandant aux écoles locales d’organiser des activités de loisirs.

« Il s’agit d’une méthodologie destinée à nous aider à mettre nos jeunes en contact avec un plus grand nombre d’adultes en bonne santé, responsables et véritablement soucieux de leur bien-être », a déclaré Giroux à propos du modèle. « Cela nous aide à connecter les jeunes avec un sentiment d’utilité plus fort grâce à des expériences significatives, qu’ils contribueront à diriger pour la plupart, et cela aide à développer ce sentiment d’appartenance chez les jeunes. »

Giroux a déclaré que Planet Youth en est actuellement aux premières étapes de son travail dans la vallée de Robson. Elle travaille à identifier des sources de financement durables pour le programme et à déterminer une méthode de collecte de données pour évaluer quelles techniques de prévention sont les plus efficaces pour les communautés de la vallée.

Le projet en est à sa première phase de financement : l’Agence de la santé publique du Canada a fourni environ 125 000 $, soit un financement suffisant pour 18 mois, a déclaré Giroux. Elle est optimiste que le projet pilote de Robson Valley sera approuvé pour une autre ronde de financement une fois la première phase terminée, a-t-elle ajouté.

L’objectif de cette première phase est d’apprendre comment adapter le modèle islandais de prévention aux besoins spécifiques des communautés du nord de la Colombie-Britannique, a déclaré Giroux. À Valemount et McBride, cela pourrait inclure le financement d’espaces où les adolescents peuvent passer leur temps libre, a-t-elle ajouté : de nombreux jeunes ont fait part de leurs inquiétudes à Giroux quant au fait que la plupart des commerces et des espaces publics de la vallée sont destinés aux adultes ou aux familles avec de jeunes enfants, a-t-elle ajouté.

Bien que Robson Valley soit la première communauté de la région de Northern Health à piloter le programme Planet Youth, Giroux espère que le programme sera étendu au reste de la juridiction de Northern Health s’il réussit.

« Le nord de la Colombie-Britannique présente les taux de décès dus à la consommation de drogues toxiques les plus élevés de la province », a-t-elle déclaré. « Nous voulons essayer de faire quelque chose de différent avec Northern Health, pour bâtir un autre type de culture et de communauté. »

Le maire Owen Torgerson remercie Giroux pour sa présentation et lui demande comment elle va maintenir la confidentialité avec les jeunes qu’elle consulte lors de ses recherches.

Giroux, qui travaille comme conseillère dans les écoles de Valemount et possède une maîtrise en éducation en counseling, dit qu’elle connaît très bien les besoins en matière de confidentialité.

« En tant que professionnelle de la santé mentale, le maintien de la confidentialité est ma valeur par défaut », a-t-elle déclaré. « Avant d’entreprendre une recherche à grande échelle, ou même à petite échelle, il y aura une procédure de consentement éclairé pour toute personne participante… Nous serons également clairs sur le fait que si vous partagez votre histoire, l’intention est de [anonymously] partagez-le avec la communauté et voyez quels points communs nous constatons.

Torgerson a remercié encore une fois Giroux et a déclaré que le Village avait hâte de voir comment il pourrait soutenir le projet.

Le conseiller Pete Pearson demande quels types de données les chercheurs espèrent recueillir.

Giroux a déclaré qu’elle espère recueillir à la fois des données quantitatives, ou des statistiques concrètes sur la consommation de substances, et des données qualitatives, ou des histoires et des commentaires de jeunes de la région.

« Merci encore une fois », a déclaré Torgerson. «Nous sommes pleins de gratitude pour votre présentation de ce soir.»