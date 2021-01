Marcher les 130 kilomètres du mur d’Hadrien a été une leçon d’histoire pour la star de la télévision Robson Green à plus d’un titre.

Non seulement il a appris les histoires vraies derrière le monument historique qu’il a vécu toute sa vie, mais il a également fait un voyage dans le passé qui l’a parfois amené au bord des larmes.

La vie aurait pu être très différente pour Robson s’il n’avait pas tout risqué il y a 37 ans pour quitter son travail de dessinateur pour s’essayer au jeu d’acteur.

Et Hadrian’s Wall commence à côté du chantier naval où Robson pensait qu’il passerait toute sa vie professionnelle.

C’est quand il était un jeune dessinateur dans les années 80 que les archéologues ont mis au jour Segedunum – l’un des plus grands exemples de fort romain – qui marque également le début du mur.







(Image: ITV)



Mais les producteurs de télévision qui l’ont réservé pour une nouvelle émission marchant le long du mur n’avaient aucune idée de son lien personnel avec le site.

Il dit: «Ils ont dit qu’il y avait cet endroit appelé Segedunum. J’ai dit ‘Oh oui, je le sais. J’étais dessinateur là-bas quand ils ont découvert Segedunum ‘.

«Je suis né et élevé dans le Northumberland. Je pense qu’ils m’ont demandé parce que j’étais bon marché et que j’habite à côté – il n’aura pas besoin de logement, donnez-lui 28 £ par jour, il le fera!

Mais ce n’était pas le seul lien avec sa carrière passée que Robson a découvert au cours de son voyage.

Tournant dans le village de Corbridge – l’équivalent des soldats romains de Las Vegas où ils iraient pour R&R – Robson est tombé sur son ancien collègue de travail Ray, l’homme même qui l’a convaincu de devenir acteur.







(Image: Chronique de Newcastle)



Robson, 56 ans, est né à l’hôpital Dilston, dans la ville de Hexham, où il vit aujourd’hui.

Ses parents étaient le père mineur Robson et maman Anne qui était femme de ménage et commerçante.

Et si toute la famille aimait le cinéma, le chant et le théâtre amateur, à l’époque, dans le Nord-Est, il n’y avait que deux choix de carrière.

Robson explique: «Le chantier naval ou la mine, et il était impossible que je descende la mine.

«Mon père a été mineur pendant 42 ans et il a toujours dit que c’était une industrie qui n’était pas conçue pour les êtres humains. C’était un sacré bon mineur.

Il s’occupait d’une équipe de 50 gars qui étaient tous brillants dans ce qu’ils faisaient, parce que s’ils n’étaient pas de bonnes vies pourraient être en danger. Mais il n’a jamais voulu que mon frère et moi fassions ça. Il n’a jamais voulu que je me mette à jouer parce que je pense qu’il en avait peur et ne le comprenait pas.









«Ma mère et mon père avaient beaucoup de goût pour les films. Pendant que d’autres roulaient à vélo, j’allais au cinéma avec ma mère.

«Je voyais des choses comme des boutons de lit et des balais, Cool Hand Luke et Magnificent Seven. C’était une fenêtre sur le monde, un monde dont je voulais faire partie. Mais je n’ai jamais pensé que je pourrais en vivre, j’ai juste pensé que c’était quelque chose que je pouvais faire. Donc, parallèlement à son travail au chantier naval de Swan Hunter, Robson ferait des dramatiques amateurs.

Au fond, il avait le sentiment tenace que son avenir résidait dans le jeu d’acteur – et c’est là que Ray jouait un rôle clé.

«C’était un très bon dessinateur et un architecte naval», déclare Robson, la star de Soldier, Soldier.

«Je ne l’avais pas vu depuis 37 ans et c’était bizarre de le croiser. C’est en 1985 que j’ai confié à Ray que j’allais quitter le chantier naval. D’autres disaient que vous êtes fou, ils pensaient que c’était un travail pour la vie.

Mais Ray a dit non, l’écriture est sur le mur, compagnon. Ce n’était pas un travail à vie. Il a dit que si vous n’êtes pas heureux, que vous êtes célibataire, vous n’avez aucune responsabilité, tout ce que vous avez, c’est vous-même et votre supposé talent d’acteur.









«Allez-y si cela vous rend heureux. Et je l’ai fait et j’ai trouvé un travail au théâtre. Il ne disait pas de suivre vos rêves, c’était plutôt de faire quelque chose qui vous rend vraiment heureux.

En regardant Robson marcher sur le mur d’Hadrien, vous pouvez dire qu’il est vraiment heureux. Et pourquoi ne le serait-il pas? Le paysage est à couper le souffle, l’histoire envoûtante et les gens qu’il rencontre sont fascinants.

C’est le genre de télé bien-être dont tout le monde a besoin, dans des moments comme ceux-ci.

Les sites de beauté et les paysages ramènent Robson à de bons souvenirs de sa jeunesse qui toucheront probablement la plupart des gens.

Plongeant dans la rivière Tyne, pour une baignade en eau très froide, Robson se souvient comment son père lui a appris, à lui et à son frère, à nager en les jetant dans la rivière.

Il explique: «Mon père était un nageur prolifique, il avait un sacré moteur sur lui. Il nageait dans de l’eau glacée dans une paire de caleçons rouges et il voulait que ses deux fils nagent.









«C’était sa méthode – il nous jetait à l’eau et disait: allez, nage avant de devenir bleu. Rien ne concentre l’esprit comme un choc hypothermique. »

Malheureusement, le père de Robson est décédé il y a quelques années, il ne pourra donc pas voir son fils se souvenir avec amour de ces moments heureux. Maman Anne est atteinte de démence, mais Robson pense que regarder l’émission lui ramènera des souvenirs.

Il dit: «Quiconque souffre de graves pertes de mémoire reçoit des déclencheurs qui les rendent détendus et lucides. Quand maman le regarde, cela déclenchera tellement de merveilleux souvenirs.

«Je suis dévasté que papa ne pourra pas le regarder parce que l’une des choses qu’il a toujours fait a été de prendre une photo du générique de fin comme il s’appelait aussi Robson Green.







(Image: Getty Images)



«Cela m’a toujours étouffé.» Bien qu’il ait parcouru le monde en tant qu’acteur et présentateur et qu’il joue dans des séries télévisées telles que Granchester où il a joué aux côtés de James Norton, Robson dit que rien ne le tenterait de Hexham où il vit avec sa petite amie Zoila Short, une ancienne enseignante de l’école du dimanche.

Robson a été marié à Alison Ogilvie, une ergothérapeute, pendant huit ans avant de se séparer en 1999. Il a un fils, Taylor, 20 ans, avec sa seconde épouse, Vanya Seager, ancienne assistante personnelle de Simon Cowell.

De nos jours, il peut voir le Tyne de sa salle avant et est fier de partager le glorieux comté avec la nation.

Il ajoute: «L’espace et la beauté sont l’une des choses que possède Northumberland, dont très peu d’endroits en Grande-Bretagne. Vous pouvez marcher pendant des heures sans voir une âme, juste le parc national du Northumberland. «

Mais en cours de route, Robson dit que vous pouvez vous attendre à rencontrer des gens du monde entier attirés par la magie et l’histoire naturelles de la région.

Il conclut: «Ce fut une joie et un privilège de parler d’un endroit que je suis fier d’appeler chez moi.