Robots récupérateurs de soda Google Demos d’Alphabet Inc

MOUNTAIN VIEW, Californie, 16 août (Reuters) – Alphabet Inc (GOOGL.O) Google combine les yeux et les bras de robots physiques avec les connaissances et les compétences de conversation des chatbots virtuels pour aider ses employés à aller chercher facilement des sodas et des chips dans les salles de repos .

Les serveurs mécaniques, montrés en action aux journalistes la semaine dernière, incarnent une percée de l’intelligence artificielle qui ouvre la voie à des robots polyvalents aussi faciles à contrôler que ceux qui effectuent des tâches simples et structurées telles que passer l’aspirateur ou monter la garde.

Microsoft Corp (MSFT.O) et Amazon.com Inc (AMZN.O) poursuivent des recherches comparables sur les robots.

“Cela va prendre un certain temps avant que nous puissions vraiment avoir une idée précise de l’impact commercial direct”, a déclaré Vincent Vanhoucke, directeur principal de la recherche robotique de Google.

Lorsqu’on lui demande d’aider à nettoyer un déversement, le robot de Google reconnaît que saisir une éponge est une réponse faisable et plus sensée que de s’excuser d’avoir créé le désordre.

Les robots interprètent les commandes prononcées naturellement, évaluent les actions possibles par rapport à leurs capacités et planifient des étapes plus petites pour atteindre la demande.

La chaîne est rendue possible en insufflant aux robots une technologie linguistique qui tire la compréhension du monde de Wikipédia, des médias sociaux et d’autres pages Web. Une IA similaire sous-tend les chatbots ou les assistants virtuels, mais n’a pas été appliquée aussi largement aux robots auparavant, a déclaré Google.

Il a dévoilé l’effort dans un document de recherche en avril. L’intégration d’une IA linguistique plus sophistiquée depuis lors a fait passer le succès des robots sur les commandes à 74% contre 61%, selon un article de blog de l’entreprise publié mardi.

Everyday Robots, filiale d’Alphabet, conçoit les robots, qui pour l’instant se limiteront à saisir des collations pour les employés.

