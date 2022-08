Robots-lucioles

Les inventeurs du MIT de minuscules muscles artificiels qui battent des ailes d’insectes robotiques ont maintenant ajouté des particules électroluminescentes qui leur permettent d’émettre une lumière colorée pendant le vol, semblable aux lucioles.

Les muscles artificiels, appelés actionneurs, sont fabriqués en alternant des couches ultrafines d’élastomère et de matériau d’électrode en nanotubes de carbone, puis en roulant la pile de couches dans un cylindre spongieux. Lorsqu’une tension est appliquée, les électrodes compriment l’élastomère et la contrainte mécanique fait battre l’aile.

Pour les faire briller, le professeur de génie électrique et d’informatique Kevin Chen et son équipe ont incorporé des particules de sulfate de zinc dans l’élastomère et ont utilisé une très fine couche de nanotubes pour éviter de bloquer la lumière. Étant donné que les particules ne s’allument qu’en présence d’un champ électrique puissant à haute fréquence, elles utilisent une haute tension pour créer un tel champ dans l’actionneur, puis entraînent le robot à haute fréquence. Au final, il n’est que 2,5 % plus lourd et les performances de vol ne sont pas compromises.

Cette aptitude pourrait permettre aux robo-bugs de communiquer entre eux, et cela rapproche les robots microscopiques du vol autonome en dehors du laboratoire. Ces appareils légers ne peuvent pas transporter de capteurs, les chercheurs doivent donc les suivre à l’aide de caméras infrarouges qui ne fonctionnent pas bien à l’extérieur. Maintenant, les scientifiques ont montré qu’ils pouvaient suivre ces robots à l’aide de la lumière émise et de trois caméras de smartphone.

L’équipe travaille à incorporer des signaux de contrôle afin que les robots puissent allumer et éteindre leurs lumières pendant le vol pour communiquer. Lors d’une mission de recherche et de sauvetage, par exemple, ils pourraient demander de l’aide.

Les robots plus grands peuvent utiliser des outils comme le Bluetooth ou le sans fil pour communiquer, “mais pour un petit robot à puissance limitée, nous sommes obligés de penser à de nouveaux modes de communication”, explique Chen. “Il s’agit d’une étape majeure vers le pilotage de ces robots dans des environnements extérieurs où nous ne disposons pas d’un système de suivi de mouvement à la pointe de la technologie.”