Robots de tennis de table et tireurs Kitbag

Pour quelqu’un qui a perdu une saison à cause d’une blessure au coude lancinante qui a nécessité une intervention chirurgicale, le lanceur de javelot indien Neeraj Chopra s’est naturellement félicité du report des Jeux de Tokyo l’année dernière.

L’ancien champion du monde junior aux cheveux bouclés, le premier médaillé olympique indien d’athlétisme potentiellement indépendant, avait espéré utiliser le temps supplémentaire pour se remettre en forme et essayer de trouver sa meilleure forme.

Au lieu de cela, le joueur de 23 ans a rapidement été renvoyé à l’intérieur alors que la pandémie COVID-19 a balayé le deuxième pays le plus peuplé du monde, puis a de nouveau bondi dans une deuxième vague dévastatrice cette année.

Chopra est l’un des quelque 90 athlètes indiens à destination de Tokyo qui ont passé une grande partie des 12 derniers mois à souffrir de la perte d’un temps précieux d’entraînement au cours d’une année olympique.

« Il y a eu une longue période de plus de deux ans depuis que j’ai participé à une compétition internationale », a récemment déclaré le lanceur de javelot à Reuters.

«En tant qu’athlète, on ne peut s’entraîner que très peu et le manque de compétition est définitivement un facteur qui me préoccupe.»

L’Inde est en tête du monde en ce qui concerne le nombre moyen quotidien de nouveaux décès signalés, représentant un décès sur trois signalé dans le monde chaque jour, selon un décompte de Reuters. Lire la suite

Chopra espérait s’entraîner et concourir en Turquie ce mois-ci, mais la Fédération indienne d’athlétisme a suspendu son camp après avoir été informée que les athlètes devraient effectuer deux semaines de quarantaine stricte à leur arrivée.

La frustration des aspirants olympiens a été palpable et des athlètes comme le joueur de tennis de table Sathiyan Gnanasekaran ont été contraints d’innover pour rester vigilants pendant les longs verrouillages.

Laissé sans partenaire d’entraînement l’année dernière, le pagayeur averti en technologie a utilisé un robot de ping-pong qu’il avait importé d’Allemagne et a finalement réservé sa place à Tokyo en mars.

«Il peut tirer environ 120 balles par minute. C’est fondamentalement comme un feeder, mais vous pouvez y ajouter beaucoup de hasard », a déclaré le joueur de 28 ans à Reuters par téléphone.

«Vous pouvez configurer la trajectoire et la fréquence de la balle, vous pouvez configurer la rotation et la vitesse, vous pouvez vous installer comme une balle près du filet, puis l’autre à l’extrémité de la table.

« Donc c’est très proche de ce que nous pratiquons avec un entraîneur ou avec un autre joueur. »

ROBOT V HUMAIN

Sathiyan a depuis transformé le toit-terrasse de sa maison de Chennai en salle de sport, a commandé une nouvelle table comme celles sur lesquelles il jouera à Tokyo et a encordé un joueur local pour s’entraîner.

«Les robots ne peuvent certainement pas être comparés aux humains. Je préfère me battre avec les humains tous les jours », a-t-il déclaré.

«Cette touche humaine vous manque. Vous manquez ces moments, comme voir les ouvertures et les placer au bon endroit. «

Ailleurs à Chennai, l’escrimeuse Bhavani Devi a fait face au même défi l’année dernière lorsque ses espoirs de qualification semblaient suspendus à un fil en l’absence d’un partenaire d’entraînement.

Le joueur de 27 ans a proposé un plan concret – littéralement – empilant des briques et des dalles sous un kitbag avec un masque d’escrime attaché pour créer un partenaire factice.

«Ce n’était pas une idée nouvelle pour moi», a déclaré mercredi la sabre lors d’une conférence de presse virtuelle, rappelant les débuts de sa carrière d’escrime lorsqu’elle ne pouvait pas se permettre une épée appropriée et s’entraînait avec des bâtons de bambou.

«J’avais l’habitude de fixer mon masque au mur et de m’entraîner à mon partenaire ces jours-là. C’est venu de ça.

« Cela m’a donné la sensation de l’escrime avec un adversaire », a déclaré Devi, qui est devenue plus tôt cette année la première tireuse indienne à se qualifier pour les Jeux olympiques, en réservant sa place à la Coupe du monde en Hongrie.

Le boxeur Vikas Krishan a fait partie de sa famille pour l’aider, apprenant à son père à tenir le sac de boxe chez lui à Bhiwani.

« Ayant participé à deux Jeux Olympiques, je sais ce qu’il faut pour réussir au plus haut niveau et je ne laisse rien me gêner », a déclaré le poids welter de 29 ans à Reuters.

« Mon seul objectif pour Tokyo est de remporter l’or pour l’Inde et j’ai concentré tous mes efforts et toute mon énergie pour atteindre cet objectif. »

