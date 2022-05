Robotaxis ressemble au meilleur pari à court terme dans les véhicules autonomes

Les véhicules autonomes sans volant ni pédale de frein ont été lents à évoluer et sont considérés par beaucoup comme une nouveauté. Des essais routiers supplémentaires sont nécessaires pour résoudre les problèmes techniques. Les réglementations autorisant les véhicules sans conducteur évoluent encore par ville, état et pays. Les prix élevés dépassant les 100 000 $ pour une voiture équipée d’un AV sont un inconvénient pour les achats individuels pour la plupart des acheteurs. La commercialisation est toujours en cours. Des problèmes de sécurité subsistent, en particulier après un accident mortel en mars 2018 impliquant l’un des véhicules d’Uber à Tempe, en Arizona, et de multiples incidents impliquant des Teslas fonctionnant en mode autonome.

Non seulement cela, mais “le modèle commercial est un défi plus important que la technologie”, a-t-il déclaré.

Malgré les promesses de sauvetage, de lutte contre le changement climatique et de conduite économique, la réalité est que “le nirvana du véhicule autonome est dans 10 ans”, a déclaré Michael Dunne, PDG du cabinet de conseil en technologie automobile ZoZoGo. “Bien qu’il ne soit pas impossible d’y arriver, même les technologies les plus avancées ne sont pas encore là et utilisées principalement dans des zones confinées où les choses sont prévisibles. Nous sommes loin, très loin de l’acceptation universelle.”

Pourtant, les leaders du marché parient gros sur une technologie de transport en commun plus intelligente et testent sa viabilité, parcourant des milliers de kilomètres de route pour former des algorithmes de conduite autonome et des capteurs d’IA pour conduire mieux que les humains dans toutes sortes de conditions météorologiques et imprévisibles. Les géants de la technologie, les constructeurs automobiles et les start-ups, dont GM’s Cruise, Waymo, Baidu et d’autres, ont investi des milliards de dollars et des années de R&D dans ce marché émergent qui devrait atteindre 12 % des nouvelles immatriculations de voitures dans le monde d’ici 2030. Pendant ce temps, Tesla poursuit son travailler sur son pilote automatique semi-autonome et ses systèmes de conduite autonome.

Dans cette prochaine phase d’essais sur les passagers et sur route, les complexités techniques augmentent avec des modèles de trafic imprévisibles et des facteurs météorologiques tels que le brouillard et la pluie, ainsi que des problèmes persistants de sensibilisation sociale et d’acceptation.

“Le covoiturage est un modèle commercial moche avec des conducteurs humains mécontents et des problèmes de mobilité urbaine. La prochaine grande chose pourrait être des flottes de robotaxis”, a déclaré Erik Gordon, professeur à l’Université du Michigan, où il se concentre sur l’entrepreneuriat et la technologie. Il envisage des rues urbaines sans accidents, klaxons, embouteillages et voies réservées aux véhicules autonomes.

Aujourd’hui, après une décennie et quelques démarrages cahoteux, ce sont les robotaxis, les livraisons robotisées et les camions autonomes qui s’imposent comme les sources de revenus les plus prometteuses du marché.

Aux États-Unis, les leaders de l’industrie Waymo et Cruise prévoient de lancer bientôt leur propre robotaxis sans conducteur payant à San Francisco après plusieurs mois de tests de manèges avec des employés. De plus, Waymo prévoit d’étendre ses trajets sans conducteur payants au centre-ville de Phoenix après les pilotes fin 2018 pour les clients payants de la banlieue de Chandler.

Alors que les marchés chinois et américain se développent étroitement en parallèle, compte tenu de la concurrence accrue en matière d’innovation technologique entre les États-Unis et la Chine et des restrictions sur les investissements transfrontaliers, un scénario plausible est “deux écosystèmes mondiaux, l’un dirigé par la Chine et l’autre dirigé par les États-Unis”. avec leurs systèmes et gouvernements respectifs », a déclaré Dunne. “La Chine ne veut pas que les entreprises américaines aspirent les données et les tests chinois aux États-Unis sont confrontés au même problème. Les entreprises audiovisuelles chinoises maintiendront probablement la R&D aux États-Unis mais se déploieront en Chine pour la Chine.”

Ford et Argo-AI, soutenu par VW, ont commencé à exploiter des véhicules d’essai autonomes sans conducteur de sécurité humaine à Miami et à Austin, au Texas, en déplaçant les employés. Argo a testé sa technologie de conduite autonome dans les rues de huit villes des États-Unis et d’Europe, certains de ses véhicules, avec un conducteur de sécurité humaine, étant utilisés par des passagers à Miami Beach, en Floride, via le réseau de covoiturage de Lyft. Lyft détient une participation d’environ 2,5 % dans la société.

À la poursuite de l’opportunité, le financement par actions dans les entreprises de technologie audiovisuelle a éclipsé 12 milliards de dollars en 2021, en hausse de plus de 50 % par rapport à 2020, selon CB Insights. Le financement américain est dominé par Waymo, qui a atteint 5,5 milliards de dollars, y compris d’Alphabet, et par Cruise, qui est soutenu par 10 milliards de dollars de GM, Honda et d’autres investisseurs, avec une ligne de crédit de 5 milliards de dollars de GM Financial. Pony.ai, co-fondé par l’ancien développeur principal de Baidu AV Peng en 2016, est financé avec 1,1 milliard de dollars, dont un investissement de 400 millions de dollars de Toyota.

Les start-ups de l’espace audiovisuel se sont appuyées sur les principaux constructeurs automobiles et services de covoiturage, par exemple, Motional, formé en 2021 via une joint-venture avec Hyundai et des pilotes avec Lyft. Uber a vendu son unité de conduite autonome, le groupe des technologies avancées, à Aurora Innovation, après que le co-fondateur et ancien PDG d’Uber, Travis Kalanick, ait présenté la conduite autonome comme une priorité. Aurora, investie par Amazon, Hyundai et les sociétés de capital-risque Sequoia Capital et Greylock, travaille au lancement d’un système de camion robotique commercial d’ici la fin de 2023, suivi d’un projet de robotaxi.

Plusieurs autres segments de marché sont en train d’être taillés comme différenciateurs par des entreprises développant des robotaxis commerciaux. L’un des plus avancés car il cherche à se diversifier à partir de son noyau de recherche et de publicité, Baidu fournit ses “cerveaux” Apollo Go AV aux robots-bus et autres moyens de transport en commun en Chine tout en fournissant des solutions de conduite autonome Apollo aux constructeurs automobiles. Le prix mensuel d’Apollo Go sur cinq ans est comparable au coût de la main-d’œuvre d’un chauffeur de taxi dans les grandes villes de Chine, a déclaré un porte-parole de Baidu. La société vend également des solutions de transport intelligent avec des projets dans 34 villes chinoises, pour améliorer les conditions de circulation, la sécurité routière et la qualité de l’air. Baidu s’est en outre associé à Geely (propriétaires chinois de Volvo) pour financer son activité de véhicules électriques intelligents JIDU et produire en masse un robocar qui sera lancé en 2023.

La production de robots-véhicules est coûteuse mais poursuivie comme une autre stratégie de commercialisation du marché. Cruise s’est associé à GM et Honda pour produire en série l’Origin, un véhicule partagé entièrement électrique et autonome qui sortira dans quelques années de l’usine d’assemblage Factory Zero de GM à Detroit. Zoox, propriété d’Amazon, a construit des dizaines de robotaxis électriques et autonomes sur mesure dans son usine de Fremont, qui se déploient progressivement. Waymo étend sa flotte actuelle d’hybrides I-Pacers et Chrysler Pacifica fabriqués à Detroit et collabore avec le constructeur automobile chinois Geely pour équiper ses AV entièrement électriques spécialement conçus pour les routes américaines dans les années à venir. Pony.ai a récemment dévoilé son système de conduite autonome de sixième génération, prévoyant d’équiper un modèle Toyota Sienna à sept places et de commencer les essais routiers en Chine cette année avec des robotaxis en 2023.

Les services de livraison robotisés apparaissent également comme une voie viable vers l’échelle commerciale et la rentabilité. Cruise s’est associé à Walmart dans la région de Phoenix pour livrer des produits d’épicerie et prévoit d’étendre le service à l’échelle nationale, a déclaré Gil West, directeur de l’exploitation de Cruise. Nuro, une start-up de robotique de la Silicon Valley spécialisée dans la livraison autonome, teste un service de bot pour les clients Walmart et Kroger dans plusieurs villes, et a récemment ajouté des clients 7-Eleven à Mountain View. Uber a lancé ce mois-ci des pilotes de livraisons de nourriture par des robots de trottoir et des voitures autonomes à Los Angeles.

Pour Zoox, fournir à Amazon les livraisons du dernier kilomètre depuis ses navettes est un scénario possible. “Nous n’avons pas exclu cela comme cas d’utilisation”, a déclaré Jesse Levinson, directeur technique et co-fondateur de Zoox. “Notre modèle commercial consiste à faire payer les gens pour qu’ils fassent un tour. Le coût le plus élevé d’un véhicule de covoiturage est le conducteur. Nous pouvons amortir le coût du véhicule par ces tarifs sur cinq ans.”

Cela peut sembler contre-intuitif, mais l’espace de camionnage longue distance AV évolue peut-être le plus rapidement dans ce marché en évolution. Jim Scheinman, associé directeur fondateur de Maven Ventures et l’un des premiers investisseurs de Cruise, a noté qu’Embark Truck et d’autres sociétés de camionnage AV aideraient le marché d’un billion de dollars de plusieurs façons. “Non seulement en maintenant nos coûts de transport considérablement plus bas, ce qui continuera d’être si important dans un monde de problèmes de chaîne d’approvisionnement et d’inflation persistants, mais aussi en aidant à combler les pénuries de main-d’œuvre dans le camionnage sur de longues distances, tout en étant beaucoup plus respectueux de l’environnement”, a déclaré Scheinman. mentionné. “Des victoires massives pour tout le monde et pour la planète”, a-t-il ajouté.

Un nouveau venu est Locomation, basé à Pittsburgh, une technologie hybride semi-autonome pour les convois à deux camions, avec un conducteur dans le véhicule de tête surveillant le trajet tandis qu’un autre est en congé dans le camion suiveur, se reposant. “Avec une demande de camionnage pour le fret et une pénurie de chauffeurs, cela aide à résoudre un problème”, a déclaré Cetin Mericli, co-fondateur de Locomation, qui a effectué des tests avec trois clients nationaux du camionnage. “Ce système peut doubler l’efficacité des chauffeurs, faire fonctionner les camions plus souvent et accélérer les livraisons”, a-t-il déclaré. “De manière très 2020, notre première livraison autonome était une remorque pleine de TP.”

