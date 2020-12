«Pourquoi ne dites-vous pas simplement que Tesla a construit la Nissan? Il a roulé seul, garé tout seul, a tiré les coups de feu et a explosé tout seul? a déclaré un compte de médias sociaux purs et durs. «Êtes-vous, comme nous, en train de douter de ce récit?

L’utilisation d’une mitrailleuse télécommandée n’était pas hors de question. L’armée israélienne possède de telles armes et les a déployées ailleurs. Certains rapports iraniens ont indiqué dès samedi qu’une telle arme avait été utilisée lors de l’attaque de vendredi, une embuscade l’après-midi sur une route de campagne à l’est de Téhéran.

Mais les premiers rapports officiels iraniens et les témoignages font état d’une fusillade entre les gardes du corps de M. Fakhrizadeh et jusqu’à une douzaine d’attaquants. Et les responsables israéliens actuels et anciens se sont vantés que les agences de renseignement israéliennes ont une expérience en matière d’extinction en toute sécurité d’assassins des territoires hostiles, y compris l’Iran.

On pense qu’Israël a tué au moins cinq scientifiques iraniens entre 2007 et 2012 dans le cadre d’un effort visant à faire dérailler le programme nucléaire iranien, que les responsables israéliens considèrent comme une menace existentielle. Téhéran a affirmé de manière crédible n’avoir attrapé qu’un seul des auteurs, un Iranien qui a avoué à la télévision en 2010 qu’il avait reçu une formation en Israël pour planter une voiture piégée qui a tué un scientifique alors qu’il quittait son garage.

On pense que les agents derrière les autres tentatives d’assassinat et certaines opérations plus importantes se sont tous échappés.

Le rôle d’une mitrailleuse télécommandée dans le cadre d’une attaque complexe par une équipe d’assassins a été rapporté pour la première fois au cours du week-end dans un compte rendu du meurtre publié en ligne par Javad Mogouyi, un réalisateur de documentaires pour le Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran. Son père et son beau-père sont membres de l’aile de l’organisation chargée de protéger M. Fakhrizadeh, et le récit de M. Mogouyi a été adopté comme faisant autorité à l’époque par plusieurs organes de presse iraniens.

Avant l’arrivée d’une dizaine d’assassins, a écrit M. Mogouyi, une Nissan avait été garée à un rond-point, remplie d’explosifs et armée d’une mitrailleuse automatisée. L’arme télécommandée a ouvert le feu en premier, distrayant M. Fakhrizadeh et ses gardes du corps alors que les assassins attendaient.

Une mitrailleuse autonome qui semble correspondre à cette description est utilisée par l’armée israélienne depuis 2010. Développé par Systèmes de défense avancés Rafael, l’arme comprend un système optique intégré pour la visée et les photographies. Son nom, qui rime en hébreu, signifie «vous voyez-vous tirez».