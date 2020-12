BEIJING (AP) – L’atterrissage par la Chine de sa troisième sonde sur la Lune fait partie d’un programme spatial de plus en plus ambitieux qui a un robot rover en route vers Mars, développe un avion spatial réutilisable et prévoit de remettre les humains sur la surface lunaire.

Le Chang’e 5, le premier effort pour amener des roches lunaires sur Terre depuis les années 1970, a collecté des échantillons mercredi, a annoncé l’agence spatiale chinoise. La sonde a atterri mardi sur la mer des tempêtes du côté proche de la lune.

L’exploration spatiale est un trophée politique pour le Parti communiste au pouvoir, qui veut que l’influence mondiale corresponde au succès économique de la Chine.

La Chine est une génération derrière les États-Unis et la Russie, mais son programme secret et lié à l’armée se développe rapidement. Il crée des missions distinctes qui, si elles réussissent, pourraient placer Pékin à la pointe du vol spatial.

La décennie à venir sera «assez critique» dans l’exploration spatiale, a déclaré Kathleen Campbell, astrobiologiste et géologue à l’Université d’Auckland.

«C’est là que nous allons nous transformer hors de l’orbite proche de la Terre et revenir dans ce que les gens appelleront« l’espace lointain »», a déclaré Campbell.

En 2003, la Chine est devenue le troisième pays à lancer seul un astronaute en orbite, quatre décennies après l’ex-Union soviétique et les États-Unis. Son premier laboratoire en orbite temporaire a été lancé en 2011 et un deuxième en 2016. Les plans prévoient le lancement d’une station spatiale permanente après 2022.

Le débarquement de cette semaine est «une étape historique dans la coopération de la Chine avec la communauté internationale dans l’utilisation pacifique de l’espace», a déclaré une porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying.

«La Chine continuera à promouvoir la coopération internationale et l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique dans l’esprit de travailler pour le bénéfice de toute l’humanité», a déclaré Hua.

Après le vol de l’astronaute Yang Liwei en 2003, les responsables de l’espace ont exprimé leur espoir d’une mission lunaire avec équipage dès cette année. Mais ils ont dit que cela dépendait du budget et de la technologie. Ils ont repoussé cet objectif à 2024 ou plus tard.

L’agence spatiale n’a donné aucune raison d’atterrir sa dernière sonde sur la mer des tempêtes, loin de l’endroit où les engins américains et soviétiques ont atterri. Mais le choix pourrait aider à faire la lumière sur les sites possibles à l’étude pour une mission avec équipage.

L’avion spatial de Pékin serait la version chinoise de la navette spatiale américaine et de l’éphémère Bourane de l’ex-Union soviétique.

La Chine a également lancé son propre réseau Beidou de satellites de navigation pour que la branche militaire du Parti communiste, l’Armée populaire de libération, n’ait pas besoin de s’appuyer sur le GPS américain ou sur un système russe rival.

L’année dernière, la Chine est sortie des missions «moi aussi» copiant les entreprises soviétiques et américaines pour marquer ses propres premières lorsqu’elle est devenue la première nation à poser une sonde sur l’autre côté peu exploré de la lune.

Cette sonde, le Chang’e 4, et son robot rover fonctionnent toujours, transmettant à la Terre via un orbiteur qui passe au-dessus de l’autre côté de la Lune. Le premier atterrisseur lunaire de Chine, le Chang’e 3, transmet toujours.

Le premier vaisseau spatial chinois avec équipage, les capsules Shenzhou, était basé sur la technologie russe. Ses puissantes fusées Longue Marche sont, comme leurs prédécesseurs soviétiques et américains, basées sur des missiles balistiques développés à l’aide d’une technologie saisie à l’Allemagne nazie après la Seconde Guerre mondiale.

La Chine a agi avec plus de prudence que la course spatiale effrénée américano-soviétique des années 1960, qui a été marquée par des morts. Les missions avec équipage de la Chine se sont déroulées sans incident. Certains lancements de véhicules robots ont été retardés par des problèmes techniques, mais ceux-ci semblent avoir été résolus.

La Chine est dans une rivalité spatiale croissante avec ses voisins asiatiques, le Japon et l’Inde, qu’elle considère comme des concurrents stratégiques. Les deux ont envoyé leurs propres sondes sur Mars.

Alors que Chang’e 5 rassemble des roches lunaires, l’agence spatiale japonaise vient de réussir l’exploit encore plus difficile d’obtenir des échantillons d’un astéroïde, Ryugu. La mission Hayabusa2 doit les livrer sur Terre samedi.

Au fur et à mesure que sa confiance grandit, les objectifs spatiaux de Pékin se sont multipliés.

Il a rejoint la course pour explorer Mars, et sa sonde Tianwen-1, lancée en juillet avec un robot rover pour rechercher des signes d’eau, devrait terminer son voyage de 470 millions de kilomètres (292 millions de miles) en février.

Les plans prévoient une station spatiale permanente avec équipage dès 2022.

La Chine est exclue de la Station spatiale internationale en raison de l’opposition des États-Unis à l’inclusion d’officiers militaires chinois dans une entreprise qui serait autrement exploitée par des agences spatiales civiles.

Les plans appellent également à une base de recherche lunaire internationale à un moment donné, a déclaré la semaine dernière le directeur adjoint du centre d’exploration lunaire de l’agence chinoise, Pei Zhaoyu, aux journalistes.

Malgré ses succès, le programme chinois géré par l’armée est plus secret que ceux des autres gouvernements.

Yang et d’autres astronautes chinois n’ont fait qu’une poignée de brèves apparitions publiques après leurs vols, contrairement aux astronautes soviétiques et américains qui ont été envoyés en tournée mondiale avant d’encourager les foules étrangères.

L’agence a annoncé en septembre que son avion spatial avait effectué un vol d’essai réussi mais n’a pas encore publié de détails ni même de photo de l’engin.

