Robot Finger With Living Skin pointe vers un nouvel avenir

En plus d’ajouter des fonctions spécifiques à la peau, “l’extension de notre méthode actuelle pour couvrir des structures plus grandes serait également une prochaine étape difficile”, a déclaré Takeuchi.

Aussi troublant que puisse paraître le chiffre détaché, il pourrait conduire à des humanoïdes plus réalistes qui, espèrent les chercheurs, favoriseront des relations plus amicales entre les humains et les robots.

La technologie devrait être utilisée dans des industries telles que les secteurs médical et hôtelier où sa réparabilité et ses qualités humaines sont importantes. La technologie devrait également contribuer au développement de cosmétiques pour la peau, de cuir de laboratoire et de matériel de transplantation dans le domaine de la médecine régénérative, selon Takeuchi.

“Nous pensons qu’il s’agit d’un grand pas vers un nouveau robot biohybride doté des fonctions supérieures des organismes vivants.”