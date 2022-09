Robot d’assistance portable développé pour prévenir les chutes des personnes âgées de Singapour

Des chercheurs de la Nanyang Technological University Singapore et de l’hôpital Tan Tock Seng ont créé un robot d’assistance portable qui prévient les chutes et aide à la physiothérapie pour les personnes âgées.

DE QUOI S’AGIT-IL

L’assistant d’équilibre robotique mobile (MRBA) dispose de capteurs pour détecter immédiatement une perte d’équilibre et attrape son porteur avec un harnais de sécurité porté autour des hanches. Il aide les utilisateurs à se lever en toute sécurité à partir d’une position assise et à s’asseoir à partir d’une position debout.

L’appareil peut également prédire les chutes potentielles en estimant l’état d’équilibre d’un utilisateur en temps réel à l’aide de l’apprentissage automatique et d’une caméra à détection profonde qui observe ses mouvements.

De plus, il aide les personnes qui se remettent de blessures à faire des exercices de rééducation, comme faire des pas de côté, se tenir en équilibre sur une planche à bascule et se tenir debout sur une jambe.

Selon un communiqué de presse, le MRBA se décline en trois modèles : un qui peut transporter des utilisateurs pesant jusqu’à 80 kilogrammes, un autre qui peut aider ceux qui pèsent jusqu’à 120 kilogrammes et un troisième modèle qui prend en charge des mouvements plus agiles.

Le robot d’assistance a été testé sur 29 participants, dont des patients victimes d’accidents vasculaires cérébraux, de lésions cérébrales traumatiques et de lésions de la moelle épinière, pendant trois jours chacun. Sur la base des essais, le MRBA a réussi à les aider à s’asseoir, à se tenir debout et à marcher, ainsi qu’à les aider dans des tâches spécifiques, comme aller chercher de l’eau. Aucune chute n’a été enregistrée lors des essais.

L’équipe de recherche prévoit d’étendre son étude et de recruter 71 participants supplémentaires dans des centres de réadaptation pour créer un cas d’utilisation des robots à domicile et dans la communauté.

En plus d’avoir obtenu quatre brevets pour MRBA, ils travaillent également en étroite collaboration avec des partenaires industriels pour commercialiser la technologie d’ici l’année prochaine. L’équipe a déjà reçu l’intérêt des fournisseurs de soins à domicile Ninkatec et Home Place d’adopter la technologie.

“Dans un avenir proche, nous espérons voir le MRBA amélioré en un prototype industriel avec une plate-forme logicielle de données qui le prépare à la commercialisation”, a ajouté Karen Chua, l’une des co-responsables du développement du MRBA et professeure auxiliaire à NTU Lee. École de médecine de Kong Chian.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Les chutes surviennent chez les personnes âgées, car le contrôle de l’équilibre diminue avec l’âge. C’est la deuxième cause de décès liés aux blessures dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé. A Singapour, les chutes représentent 40% de ces décès.

MRBA a été conçu pour aider les personnes à mobilité réduite ou à mobilité réduite dans les tâches quotidiennes, comme entrer et sortir des ascenseurs, ouvrir les portes, s’habiller et effectuer de simples tâches de cuisine, entre autres.

Cela pourrait également aider à promouvoir une vie et un vieillissement indépendants, a déclaré Ang Wei Tech, professeur associé à la NTU School of Mechanical and Aerospace Engineering qui a supervisé le développement de la technologie.

APERÇU DU MARCHÉ

La technologie de détection des chutes a évolué des pendentifs portés autour du cou aux appareils portables qui peuvent être portés au poignet et aux hanches et même en tant que capteurs montés sur les murs de la pièce.

À la fin de l’année dernière, Amazon s’est associé à Vayyar et au service de technologie d’assistance pour ajouter la détection de chute à son service Alexa Together. La nouvelle fonctionnalité est livrée avec des capteurs muraux pour détecter les chutes, complétant les pendentifs SkyAngelCare portés par les utilisateurs.

En juin de l’année dernière, un développeur australien de technologies portables Spacetalk a également introduit une fonction de détection de chute dans ses montres connectées LIFE pour les seniors. Sa montre intelligente intègre désormais des capteurs intelligents d’accéléromètre et de gyroscope qui enregistrent en continu les mouvements, la vitesse et l’altitude d’un utilisateur pour améliorer la précision de la détection des chutes.