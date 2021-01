Roborock, soutenu par Xiaomi, a annoncé aujourd’hui son dernier robot aspirateur au CES, appelé Roborock S7. Le grand nouveau changement concerne le service de nettoyage avec Sonic Mopping. La nouvelle vadrouille vibre à une fréquence de 50 Hz jusqu’à 3000 fois par minute, ce qui lui permet de frotter les surfaces du sol et pas seulement de glisser dessus comme les anciens modèles. Il devrait mieux s’en tirer avec les taches sèches et les surfaces difficiles à nettoyer.

La vadrouille peut également se soulever de 5 mm lorsqu’elle a terminé son nettoyage pour éviter les traînées sales sur le sol. Une autre nouveauté est la brosse entièrement en caoutchouc sans poils.

La reconnaissance de tapis par ultrasons peut détecter les tapis via un capteur dédié, de sorte qu’il soulève automatiquement la vadrouille pour empêcher vos tapis de se mouiller. Vous bénéficiez toujours d’une détection de pièce et d’un nettoyage par zone avec une aspiration de 2500 Pa. Le nouveau S7 perd les caméras trouvées sur le modèle S6 MaxV de l’année dernière et ne compte que sur ses capteurs LiDAR pour la navigation.

La capacité du bac à poussière est de 470 ml tandis que le réservoir d’eau peut contenir jusqu’à 300 ml. La batterie atteint 5200 mAh, ce qui devrait assurer jusqu’à 3 heures de nettoyage autonome en mode silencieux et un nettoyage à faible débit d’eau. Tous les contrôles sont effectués via les applications Roborock ou Mi Home.

Le Roborock S7 est disponible dans des options de couleurs classiques blanches et noires au prix de 649 $. Les premières ventes aux États-Unis devraient débuter le 24 mars.

La société a également taquiné une station d’accueil automatique pour poubelle à poussière qui videra le bac à poussière pour vous. On dit qu’il est rétrocompatible avec certains modèles Roborock plus anciens, bien que nous n’ayons pas de détails ainsi que le nouveau modèle S7 et le lancerons plus tard cette année.

