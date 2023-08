Roborock Q Revo Review : Robo Vacuum avec des compétences impressionnantes

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Nettoyage efficace, même lors de la serpillière

Cher Notre avis Le Roborock Q Revo est une très belle connaissance. Il a moins de capacité à détecter et à éviter les obstacles que les modèles haut de gamme S7 et S8, mais il dispose d’un système de nettoyage plus efficace.

899,99 $

899,99 $

Roborock Q Revo est disponible en deux options de couleurs différentes, noir ou, comme le spécimen de test, blanc. C’est le premier modèle du constructeur à utiliser deux patins rotatifs pour nettoyer les sols, contrairement aux S7 et S8 qui utilisent un patin vibrant.

Les caractéristiques les plus accrocheuses viennent avec la station de charge massive qui, en plus d’offrir la vidange automatique des réservoirs de poussière et d’eau du robot, nettoie et sèche également les vadrouilles. La configuration est indéniablement similaire à celle du Dreamebot L10s Ultra de Dreame, tant en termes de design que de fonctionnalité, ce qui n’est pas tout à fait surprenant puisque les deux fabricants ont des liens avec l’écosystème Xiaomi.

Le Q Revo coûte 899 $ et est disponible sur Amazon et dans la boutique officielle. Il n’est pas lancé au Royaume-Uni au moment de la rédaction, mais vous pouvez l’importer pour 835£depuis Sotel.

Andreas Bergman

L’installation est très simple et, à l’aide de l’application qui l’accompagne, elle est rapidement terminée. Après un premier tour, la maison est cartographiée à l’aide du système de navigation laser Lidar, après quoi vous pouvez diviser les pièces et les nommer selon vos goûts. Bien sûr, vous pouvez également ajouter des murs virtuels ainsi que créer différentes zones (telles que des zones interdites), ajouter des meubles et des revêtements de sol.

Beaucoup d’options de personnalisation

L’application dispose d’une gamme impressionnante de paramètres et vous pouvez personnaliser la plupart des fonctions, de la quantité d’eau à utiliser lors du nettoyage, de la puissance d’aspiration et de la direction à utiliser dans les différentes zones à l’ordre dans lequel les pièces sont nettoyées. Si vous avez des tapis dans votre maison, vous n’avez pas à vous soucier de les retirer ou de les délimiter, car les tampons de vadrouille se soulèvent automatiquement de 7 millimètres dès qu’ils passent sur la ligne de tapis, aspirant ainsi uniquement ces surfaces.

Roborock

À l’avant, le Roborock Q Revo est doté de capteurs qui utilisent une lumière structurée pour détecter et éviter tout obstacle sur son chemin. Contrairement aux modèles S, il ne dispose pas d’un système laser complémentaire à cet effet et je remarque immédiatement que le Q Revo est nettement moins performant que les modèles haut de gamme du fabricant. Les cordons et autres petits objets que je pose au sol sont aspirés ou coincés dans la brosse, ce qui entraîne dans certains cas des interruptions de nettoyage.

Le réservoir d’eau contient 5 litres. Andreas Bergman

En termes de performances et de résultats de nettoyage, c’est d’autant plus réjouissant. Avec une puissance d’aspiration de 5 500 Pa, il aspire tout sur son passage et les deux vadrouilles frottent efficacement même les taches séchées. Le réservoir d’eau de la station de base contient 5 litres d’eau, assez pour nettoyer jusqu’à environ 400 mètres carrés, et l’entretien global est relativement facile. Certaines fibres capillaires plus longues se coincent dans la brosse en caoutchouc et doivent être retirées à intervalles réguliers, mais sinon le robot peut se manipuler pendant de longues périodes sans que vous ayez à lever le petit doigt.

Caractéristiques

Modèle: Q Revo

Testé : Août 2023

Fabricant: Roborock

Batterie: 5 200 mAh

Durée: Jusqu’à 180 minutes

Succion: Jusqu’à 5 500 Pa

Bac à poussière : 0,35 litre, 2,7 litres dans la station de base

Filtre HEPA: Oui

Réservoir d’eau : 350 ml, 5 litres dans la station de base

Cartographie : Laser (Lidar)

Communication: Wifi

Application associée: Oui

Fonction carte: Oui

Avec division de pièce: Oui

Compatible avec Google Assistant/Amazon Alexa/Apple Siri : Oui oui oui

Dimensions robot : 353x350x100mm

Dimensions Station de base: 487 × 561 × 340mm