Roblox a construit une base d’utilisateurs de plus de 52 millions de personnes en fournissant une plate-forme de jeu et de divertissement principalement destinée aux enfants. Maintenant, la société souhaite que les annonceurs se joignent à la fête.

Dans le cadre de sa conférence annuelle des développeurs vendredi, Roblox annonce son intention de lancer des publicités l’année prochaine, marquant le premier effort significatif de la société pour diversifier ses activités au-delà des biens virtuels dans les jeux. Avant le déploiement, Roblox a déclaré qu’il testerait des publicités avec des développeurs et des marques non spécifiés d’ici la fin de cette année.

Manuel Bronstein, directeur des produits de Roblox, a déclaré que la société avait déjà essayé quelques annonces en ligne avec des marques comme Warner Bros. et Vans. Les publicités étaient affichées dans un format publicitaire expérimental que Roblox appelait des “portails”, a-t-il déclaré. Il a également déclaré que la société restait attachée à son cœur de métier, qui permet aux joueurs de dépenser de l’argent réel sur la monnaie virtuelle Robux qui peut être utilisée pour monter de niveau et acheter des objets dans les jeux.

“Nous avons une économie transactionnelle incroyable, et nous continuerons à y investir”, a déclaré Bronstein. Il a qualifié la poussée de l’entreprise dans les publicités en ligne de “bon pari stratégique” qui est “au début” de son développement.

Roblox a fait ses débuts à la Bourse de New York en mars 2021 et a vu sa capitalisation boursière dépasser 80 milliards de dollars en novembre, alors que les investisseurs affluaient vers les actions technologiques à forte croissance. Mais le ralentissement économique de cette année a puni ces entreprises, Roblox perdant 60 % de sa valeur en 2022.

En août, Roblox a publié des états financiers du deuxième trimestre qui ont manqué à la fois sur les résultats supérieurs et inférieurs, et la croissance des revenus a ralenti à 30% contre plus de 100% un an plus tôt. La société a indiqué dans son dépôt trimestriel qu’il génère “la quasi-totalité de nos revenus” de la vente de Robux.

Le PDG de Roblox, David Baszucki, a déclaré à CNBC en février que la société avait “de nombreuses opportunités d’augmenter la monétisation” et il a cité la publicité et les achats immersifs 3D comme des domaines potentiels de croissance. À ce jour, la société s’est concentrée sur “la création d’une plate-forme sûre et civile” et sur la croissance de sa base d’utilisateurs actifs quotidiens, a déclaré Baszucki.

Roblox décrit sa prochaine offre publicitaire comme des publicités immersives, bien qu’il n’y ait pas encore de format standard pour leur apparence. Bronstein a émis l’hypothèse que les futures publicités dans le métaverse – un monde en ligne où les gens socialisent, travaillent et apprennent – pourraient ressembler à des panneaux d’affichage numériques que les gens peuvent utiliser pour acheter des biens comme des chaussures ou même des tasses à café numériques de marque.

Dans les tests publicitaires du portail, lorsque les utilisateurs interagissent avec la marque, ils peuvent être automatiquement transportés vers la communauté virtuelle Roblox de l’entreprise, a déclaré Bronstein. À ce stade, les entreprises essaient simplement de comprendre comment les publicités peuvent fonctionner dans Roblox et d’autres métaverses.

Concernant Warner Bros. et son récent test Roblox, Bronstein a déclaré “qu’ils étaient fascinés par les résultats”.

Roblox se lance dans les publicités en ligne pendant une période de turbulences sur le marché. Les activités Facebook de Meta et Snap ont été particulièrement touchées par les changements de confidentialité d’Apple dans iOS, ce qui rend le ciblage plus difficile. Le ralentissement économique a conduit un certain nombre d’entreprises à réduire leurs dépenses publicitaires, et l’émergence de TikTok a ajouté une nouvelle avenue au mélange.

Pendant ce temps, Amazon et Apple renforcent leurs activités publicitaires, car les entreprises qui s’appuient sur ces plates-formes dépensent plus d’argent pour se présenter aux consommateurs.

Dans ce contexte, Roblox devra prouver sa valeur avant que les marques n’ouvrent leur portefeuille de manière significative. Les entreprises pourraient utiliser leurs publicités métavers “comme des connexions avec le monde réel”, a déclaré Bronstein. Par exemple, l’article numérique de marque d’une entreprise pourrait fonctionner comme “un coupon pour aller acheter quelque chose dans un magasin” dans le monde physique.

Roblox est confronté au défi supplémentaire de diffuser des annonces sur une application principalement utilisée par les enfants. Toutes les publicités Roblox seront étiquetées comme “publicités immersives” et les enfants de moins de 13 ans ne pourront pas interagir avec elles, a indiqué la société. La société ajoute également plus de directives pour informer les parents et les enfants des expériences virtuelles adaptées à certains groupes d’âge en fonction de critères tels que la violence.

En plus des publicités, Roblox lance d’autres nouvelles fonctionnalités, notamment un outil pour aider les utilisateurs à découvrir plus facilement les mondes virtuels et les expériences susceptibles de les intéresser, ainsi que des fonctionnalités de chat, des avatars plus immersifs qui incluent des animations faciales et d’autres outils pour créateurs.

Au deuxième trimestre, le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens de Roblox a grimpé de 21 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 52,2 millions.

