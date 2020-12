Roblox, une société de jeux qui se préparait à entrer en bourse ce mois-ci, a décidé de reporter son introduction en bourse à l’année prochaine, signe que le marché enthousiaste des introductions en bourse par DoorDash et Airbnb la semaine dernière a rendu difficile le prix des actions. avec précision.

Vendredi, le cofondateur et directeur général de la société, David Baszucki, a annoncé la décision dans une note aux employés, affirmant que l’attente offrait «une occasion d’améliorer notre processus spécifique pour les employés, les actionnaires et les futurs investisseurs, petits et grands».

DoorDash, la plus grande entreprise de livraison de nourriture du pays, a commencé ses activités mercredi avec un prix d’introduction en bourse de 102 dollars, mais a terminé la journée en hausse de 86%, clôturant à 189,51 dollars par action. Le lendemain, Airbnb, une société de location de maisons, a augmenté de 113% le premier jour de négociation, passant de 68 $ à 144,71 $ par action.

Un grand nombre d’entreprises se sont précipitées pour entrer en bourse avant la fin de l’année. Mais les résultats renversants ont soulevé des inquiétudes quant à une nouvelle bulle boursière et ont soulevé des questions quant à savoir si les évaluations des start-ups non rentables étaient séparées de la réalité.