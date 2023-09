Roblox permet aux créateurs de jeux de vendre des produits 3D et cherche à augmenter leurs revenus

Roblox, la plate-forme de jeux pour enfants populaire, cherche à augmenter ses revenus en donnant à un plus grand nombre d’utilisateurs la possibilité de créer et de vendre davantage de types de biens numériques.

La société a déclaré vendredi que les abonnés aux forfaits premium de niveau supérieur de l’application Roblox, qui offrent aux utilisateurs une allocation mensuelle de monnaie numérique Robux, pourront vendre leurs produits 3D à d’autres utilisateurs. Auparavant, les joueurs de Roblox ne pouvaient créer et vendre que des produits 2D comme des vêtements virtuels et devaient demander et obtenir l’approbation pour faire partie du programme de contenu généré par l’utilisateur (UGC) de l’entreprise afin de faire de même avec les actifs 3D.

« Le marché est désormais ouvert à tout le monde et vous aurez la possibilité de créer beaucoup de créations sur la plate-forme », a déclaré Manuel Bronstein, directeur des produits de Roblox, dans une interview à CNBC. « Nous savons qu’une création accrue entraîne davantage d’engagement et davantage d’utilisateurs. »

Roblox est devenu public en 2021 avec une capitalisation boursière de 38 milliards de dollars et l’enthousiasme des investisseurs autour de l’univers numérique de l’entreprise, composé de personnes interagissant et jouant les unes avec les autres tout en participant à une économie discrète. Mais la croissance des revenus a considérablement ralenti, tombant à 15 % sur un an au dernier trimestre, contre plus de 100 % au cours de plusieurs périodes en 2021.

Le titre a plongé de 72 % l’année dernière et la capitalisation boursière de Roblox est tombée à environ 18 milliards de dollars.

La dernière annonce de Roblox est liée à sa conférence annuelle des développeurs, qui se tient à San Francisco.

La société génère principalement des revenus grâce aux ventes de Robux. Lorsque les clients utilisent la devise pour acheter des objets virtuels dans les jeux, Roblox partage 30 % des revenus avec le développeur du jeu. La société a commencé à proposer des publicités en ligne plus tôt cette année afin de développer son activité.

En permettant aux utilisateurs de Roblox de créer et de vendre des produits 3D, l’entreprise pourrait gagner davantage d’abonnés payants prêts à dépenser de l’argent pour cette fonctionnalité. Bien que les utilisateurs, qui doivent fournir une pièce d’identité avec photo, devront payer des frais de 750 Robux pour télécharger des accessoires et des vêtements 3D sur le marché, ils pourront soumettre gratuitement leurs corps et têtes 3D personnalisés pour des avatars numériques. Utilisateurs payer 105 $ pour 30 000 Robux.

Les développeurs qui créent des jeux vidéo personnalisés sur Roblox pourront également utiliser de nouveaux outils de codage qui peuvent les aider à créer des expériences interactives destinées à favoriser davantage de communication entre les utilisateurs, comme des cabines téléphoniques numériques que les gens peuvent utiliser pour appeler leurs amis Roblox.

Les nouveaux outils de codage font partie d’une suite de services axés sur les communications appelée Roblox Connect, qui, selon Bronstein, permettra aux utilisateurs de passer des appels téléphoniques réels à leurs amis et à leur famille au sein de la plate-forme, à condition que chacun dispose d’un compte.