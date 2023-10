Roblox impose le retour au bureau, affirmant que les lieux de travail virtuels ne sont pas à la hauteur

Roblox a une nouvelle politique sur le lieu de travail et les employés peuvent l’accepter (le mandat strict de retour au bureau) ou la quitter (l’entreprise).

3 façons de négocier votre retour au bureau

L’entreprise « demandera à un certain nombre de nos employés à distance de commencer à travailler depuis notre siège social à San Mateo d’ici l’été prochain et d’abandonner le travail à distance chez Roblox », a déclaré le fondateur et PDG de Roblox, David Baszucki, dans une note interne hier (17 octobre). ), qui fut par la suite partagé sous forme d’article de blog.

Les employés peuvent soit travailler selon l’horaire de travail du mardi, mercredi ou jeudi, soit bénéficier d’une indemnité de départ. Ils ont jusqu’au 16 janvier 2024 pour se prononcer. Ceux qui décident de ne pas déménager auront jusqu’au 15 avril de l’année prochaine pour quitter leur poste à temps plein. Ceux qui décident de rester devront déménager à San Mateo d’ici juillet prochain.

Avec cette annonce, la plateforme de jeux en ligne, qui a fait une première publique en 2021 fraîchement frappé par une pandémie, a fait un 180 sur sa décision de mai 2022 de laisser les travailleurs « travailler principalement à distance. » Et la raison citée par Baszucki pour faire demi-tour est que la technologie du travail virtuel n’est tout simplement pas encore assez performante.

Citable : les inconvénients de Zoom et des lieux de travail virtuels

« Pour beaucoup d’entre nous, la « fatigue du zoom » est réelle. Une revue de groupe de trois heures en personne est beaucoup moins épuisante qu’en visio et les séances de brainstorming sont plus fluides et créatives. Même si je suis convaincu que nous arriverons à un point où les espaces de travail virtuels seront aussi attrayants, collaboratifs et productifs que les espaces physiques, nous n’y sommes pas encore. —David Baszucki, PDG de Roblox dans une note du 17 octobre au personnel

Un chiffre compliqué : le travail à distance nuit-il à la productivité ?

dix%: Baisse de productivité associée au travail entièrement à distance par rapport au travail en personne, selon une analyse d’une étude récente du Stanford Institute for Economic Policy Research. « Les défis liés à la communication à distance, les obstacles au mentorat, la construction d’une culture et les problèmes d’auto-motivation » constituent tous des obstacles, ont constaté les auteurs de l’étude. Cependant, le travail hybride « ne semble avoir aucun impact sur la productivité ».

Une liste non exhaustive de grandes entreprises technologiques ayant des mandats de retour au pouvoir

Même s’il y a des exceptions à cette tendance…Airbnb, Adobe, Lyft, et bien d’autres encore – qui s’en tiennent à leurs politiques flexibles de travail à distance, plusieurs grands géants de la technologie ont changé d’avis dans le monde post-pandémique. Parmi eux figurent :

📦 Amazone. En février, le PDG Andy Jassy ont déclaré la plupart des employés serait tenu de venir au bureau « au moins trois jours par semaine » à partir de mai – une décision a protesté avec une démonstration à l’heure du déjeuner et une chaîne Slack de plus de 30 000 membres. D’ici août, tous les employés n’étaient pas conformes, et Jassy a prévenu «ça ne marchera probablement pas» pour eux.

📱 Pomme. En juin 2022, le fabricant d’iPhone a demandé à ses employés de venir au moins trois jours par semaine. Moins d’un an plus tard, l’entreprise était apparemment suivi de la fréquentation et des actions menaçantes contre ceux qui ont refusé de remplir ce mandat.

🔍 Google. Le géant de la recherche, qui a commencé à exiger que les travailleurs retournent au bureau en avril 2022en juillet, a encouragé les travailleurs à distance devenir « hybride » et viens au bureau. En juin, comme Apple, Google commencé à suivre la fréquentation. L’entreprise a même commencé à proposer une vente « Spécial été » de 99 $ par nuit pour un hôtel sur le campus afin de réduire les déplacements des travailleurs hybrides en leur donnant la possibilité de passer la nuit, CNBC. signalécitant le matériel promotionnel et les forums internes consultés.

📝 Twitter (maintenant X). En novembre dernier, Elon Musk a fait marche arrière politique flexible de Twitter et a demandé aux employés de venir 40 heures par semaine. En mars, il a même envoyé un e-mail au personnel à 2h30 du matin pour doublez cette position et dites « Le bureau n’est pas facultatif. »

🔌 Méta. En juin, la société mère de Facebook, Instagram et WhatsApp a demandé aux employés affectés à un bureau de retour au travail en personne trois jours par semaine à partir du 5 septembre. L’entreprise a présenté les lieux de travail physiques comme de meilleurs sites de collaboration et de connexion.

💻 Force de vente. La société mère Slack j’ai essayé la philanthropie pour inciter les gens à revenir sur place. Entre le 12 et le 24 juin de cette année, le géant du logiciel a lancé une campagne « Connect for Good », dans laquelle Salesforce s’est engagé à faire un don de 10 $ à un organisme de bienfaisance local pour chaque jour où un travailleur se présente au bureau physique.

👨‍💻 Zoom. Même l’entreprise de visioconférence qui permet de travailler à domicile est demander aux travailleurs de venir au bureau au moins deux jours par semaine à partir du mois d’août.