Roblox dit aux employés qu’ils doivent venir au bureau trois jours par semaine

Roblox les employés qui ne souhaitent pas travailler dans les bureaux physiques de la société de jeux au moins trois jours par semaine devront trouver un emploi ailleurs.

David Baszucki, fondateur et PDG de Roblox, a déclaré mardi aux employés dans une note que les travailleurs à distance ont jusqu’à la mi-janvier pour décider s’ils souhaitent commencer à venir au bureau du mardi au jeudi, ajoutant que les frais de déménagement seront pris en charge si nécessaire.

« Nous n’avons pas pris cette décision à la légère, car nous comprenons que la décision de déménager est importante, tant pour nos employés que pour leurs familles et leurs proches », a écrit Baszucki dans la note qu’il a publiée en guise de message. Blog intitulé « L’avenir de la façon dont nous travaillons ensemble chez Roblox ».

Baszucki a déclaré que l’entreprise contacterait un certain nombre d’employés distants – bien qu’il n’ait pas précisé combien – et leur demanderait de se présenter au siège de l’entreprise à San Mateo, en Californie, d’ici l’été prochain.

Roblox, qui est devenu public en 2021 après avoir vu son activité exploser grâce aux enfants coincés à la maison pendant la pandémie de Covid, rejoint une liste croissante d’entreprises, dont Google, JPMorgan Chase et cabinet d’avocats Davis Polk et Wardwell qui ont institué des mandats stricts de retour au pouvoir.

L’annonce de mardi marque une volte-face pour Roblox, qui dit aux employés en mai de l’année dernière qu’il donnait «aux employés la possibilité soit de venir régulièrement au bureau quelques jours par semaine, soit de travailler principalement à distance», en participant à des «réunions trimestrielles».

« Nous avons mis en place un nouveau modèle de travail fondé sur la responsabilité personnelle qui donne aux équipes et aux dirigeants la flexibilité de décider de la meilleure façon de travailler en fonction de leurs objectifs », écrivait à l’époque Barbara Messing, directrice du marketing de l’entreprise.

Baszucki a déclaré dans le dernier article qu’il « espérait personnellement » que Roblox « imagine une culture à distance fortement hybride », s’étendant au-delà de la pandémie. En fin de compte, cependant, il a déclaré que travailler dans un bureau renforce la culture d’entreprise et donne lieu à des employés plus innovants et productifs.

« Une revue de groupe de trois heures en personne est beaucoup moins épuisante qu’en vidéo et les séances de brainstorming sont plus fluides et créatives », a écrit Baszucki. « Même si je suis convaincu que nous arriverons à un point où les espaces de travail virtuels seront aussi attrayants, collaboratifs et productifs que les espaces physiques, nous n’y sommes pas encore. »