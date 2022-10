Roblox, Continental Resources, Fox Corp et plus

Découvrez les entreprises qui font les plus grands mouvements à midi :

Roblox – Les actions de Roblox ont bondi de 21 % après que la société de jeux en ligne a publié des statistiques pour septembre qui montraient un engagement plus fort qu’il y a un an.

Pomme – Le géant de la technologie a vu ses actions grimper de plus de 2% après que Morgan Stanley a réitéré l’action en surpondération. La firme de Wall Street a déclaré qu’Apple s’en tirerait mieux que d’autres entreprises technologiques en cas de ralentissement économique, grâce à sa base d’utilisateurs fidèles.

Ressources continentales – Les actions du producteur de pétrole américain ont augmenté de 8,5% après que le président et fondateur Harold Hamm et sa famille conclu un accord d’acquérir des actions de Continental Resources qu’elle ne possède pas déjà pour 74,28 $ par action.

Fox Corporation , Société de presse – Les actions de Fox ont chuté de 8%, tandis que News Corp a gagné plus de 4% après Rupert Murdoch formé un comité spécial pour explorer un éventuel accord qui réunirait ses deux sociétés de médias. Lundi, le Credit Suisse a rétrogradé Fox à neutre de surperformance aux nouvelles.

Netflix — L’action de Netflix a augmenté de 7 % dans les échanges de midi. Wells Fargo a réitéré sa cote de pondération égale sur le service de streaming avant les bénéfices de la société cette semaine. La semaine dernière, Netflix a annoncé qu’il lancerait un nouveau service financé par la publicité pour 6,99 $ par mois.

Archaea Énergie — Le stock du producteur naturel a bondi de 53 % après que l’entreprise accepté d’être acquis par BP pour 26 $ par action. L’accord vaut environ 4,1 milliards de dollars. BP les actions ont augmenté de plus de 1 %.

Splunk – Les actions de la société de logiciels ont grimpé de 6,6% à la suite d’un rapport selon lequel l’investisseur activiste Starboard Value y détient une participation d’environ 5%. Starboard prévoit également que Splunk l’aide à augmenter le cours de son action, selon le Wall Street Journal.

Kroger — La part de la chaîne de supermarchés a chuté de 2,7 % après avoir été rétrogradée par Northcoast à neutre depuis l’achat. Les analystes de la société ont émis des réserves quant à l’approbation de la fusion de Kroger avec Albertsons.

Nuageux — L’action de Cloudflare a bondi de 14 % après que Wells Fargo a fait passer la société de gestion de services informatiques à une surpondération par rapport à un poids égal. Wells Fargo a déclaré que la baisse des actions cette année a créé un point d’entrée attrayant et estime que la société bénéficiera d’une concentration accrue sur la consolidation.

Sun Power , Sunnova – Les actions de SunPower et Sunnova ont gagné environ 2,6 et 3 %, respectivement, après que Susquehanna ait lancé une couverture des sociétés solaires et renouvelables avec une note positive. Les analystes de la firme ont déclaré qu’ils bénéficieront de la loi sur la réduction de l’inflation.

Dish Network — L’action de Dish Network a rebondi de près de 8 % lundi. Les actions ont perdu plus de 7% la semaine dernière sur les nouvelles qui Conx Corp a dit c’était en pourparlers pour acquérir l’unité sans fil de détail de Dish, Boost Mobile.

Crédit Suisse — Les actions de la banque Credit Suisse ont augmenté de 4,7% sur un rapport du week-end qu’elle s’apprête à vendre une partie de sa banque suisse pour lever des capitaux. La banque a aussi récemment accepté de payer $495 millions pour régler une affaire lié aux investissements hypothécaires aux États-Unis. De plus, Christian Meissner, son directeur de la banque d’investissement, devrait quitter l’entreprise dans les semaines à venir, selon Bloomberg.

Actions technologiques spéculatives – Actions de commerce électronique sud-américaines Mercadolibre a bondi de 11%, tandis que les actions technologiques chinoises Pinduoduo a bondi de plus de 6 %. Noms américains Okta et Échelle Z ont bondi de 6,2 % et 7,2 %, respectivement. Les rendements du Trésor ont légèrement baissé lundi et les investisseurs se sont tournés vers des transactions plus risquées.

Actions bancaires – Plusieurs actions bancaires ont augmenté lundi grâce à des bénéfices positifs pour le secteur. Banque d’Amérique qui a dépassé les estimations sur les échanges d’obligations meilleurs que prévu, a augmenté de plus de 5 %. Banque de NY Mellon a gagné 4,9 % après avoir battu ses bénéfices et Banque Signature qui devrait publier ses résultats mardi, a bondi de 6 %.

