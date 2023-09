Roblox ajoute les appels d’avatar sur les téléphones, une IA plus générative et arrive sur PlayStation

On n’a pas beaucoup parlé du métaverse ces derniers temps, même si les appareils VR et AR sont en plein essor et que les outils d’IA générative sont désormais partout. Avec l’IA générative, les mondes virtuels comme Roblox pourraient finir par se transformer. La façon dont l’IA affecte la façon dont les joueurs et les créateurs conçoivent des jeux, des objets et des mondes pourrait avoir un impact sur l’apparence des futurs espaces métavers. Roblox ajoute une IA plus générative, y compris un nouvel assistant IA pour la création et le codage, développant les efforts commencés plus tôt cette année. La nouvelle a été annoncée lors du dernier Roblox conférence des développeursqui se déroule actuellement à San Francisco.

Roblox a déjà fait son chemin sur les casques Quest VR, lancé en version bêta cette année et passant maintenant à une version finale sur l’App Store de Meta ce mois-ci. Roblox vient de déclarer lors de sa conférence des développeurs que l’application arriverait sur PlayStation en octobre, une décision qui pousse encore plus le multivers de petits mondes de jeu de la plate-forme au-delà des téléphones, des tablettes et des PC.

Mais l’une des nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes ajoute également le chat par avatar. Roblox Connect, disponible d’ici la fin de cette année, utilisera des caméras pour suivre les mouvements du visage et les mapper sur des avatars dans Roblox, permettant ainsi un chat avec avatar similaire à la façon dont Microsoft a ajouté des avatars dans Teams.

Bien sûr, Roblox est en grande partie destiné aux enfants. Mais il semble de plus en plus qu’elle vise plus.

L’assistant d’IA générative de Roblox pourrait aider à créer des mondes ou à guider un créateur à travers les pièces manquantes du code. Roblox

L’IA générative accélère la création du monde

Sony possédait autrefois sa propre plate-forme de création de monde avec la technologie polyvalente (et prête pour la réalité virtuelle) de Media Molecules. Rêves, qui a interrompu son support en ligne début septembre. Roblox pourrait-il être prêt à devenir le prochain grand service multiplateforme créateur de monde, également compatible avec la réalité virtuelle ? Et si oui, à quoi cela ressemblerait-il ?

Roblox a commencé à ajouter l’IA générative à ses outils de création plus tôt cette année, mais les mises à jour à venir sont beaucoup plus ambitieuses. Un nouvel assistant IA utilisant l’IA générative analysera le code et guidera la création de jeux et d’expériences. La plateforme ouvre également la création et la vente d’objets, y compris ceux réalisés avec l’IA générative, aux abonnés Premium Roblox avec des identifiants vérifiés. Cela pourrait signifier une explosion de nouvelles choses vendables. Ces objets pourraient lentement commencer à apparaître dans différentes expériences dans Roblox, dans le but de devenir des objets universels dans l’esprit de ce que Meta a promis depuis longtemps avec ses plans de métaverse sur Horizon Worlds.

« Grâce à l’IA générative, nous pensons pouvoir faciliter la création de ces objets complexes », a déclaré Nick Tornow, vice-président de l’ingénierie du groupe Creator de Roblox, lors d’une conversation avec CNET. « Cela pourrait être un bateau. Vous pourriez créer un modèle de tissu. Vous pourriez choisir le modèle de tissu que vous avez conçu et confectionner un manteau que vous aimez vraiment, puis vous pouvez même aller plus loin et créer une boutique entièrement autonome dans laquelle vous présentez vos marchandises, et peut-être même les monétiser auprès de notre communauté plus large. Désormais, les gens achèteraient ces vêtements et pourraient les emporter avec eux, tout comme dans le monde réel.

L’esprit de cela semble familier : similaire aux visions du métaverse de Meta, ou même aux plates-formes de métaverse originales de longue date comme Seconde vie. Mais l’équipe de Roblox promet que ces éléments, à mesure qu’ils commencent à apparaître dans d’autres expériences autour de la plateforme, pourraient toujours être liés à un créateur original.

« Si vous créez la meilleure expérience de fabrication de chapeaux sur Roblox, chaque fois que quelqu’un inspectait le chapeau que je vous ai acheté ou que j’ai fabriqué au cours de votre expérience, il pourrait voir que ‘Oh, je devrais aller au magasin de chapeaux de Scott pour y aller.’ construisez quelque chose de similaire », a déclaré Tian Lim, vice-président des produits de Roblox Creator Group et ancien vice-président de Google Play. « Donc, tout d’un coup, nous avons créé la possibilité pour tous les créateurs et expériences d’avoir des cartes de visite partout sur eux, que vous pouvez utiliser pour créer ce réseau de chaîne d’approvisionnement et de demande. »

Le plan en plusieurs étapes de Roblox est d’appliquer ces objets vendables multiplateformes aux avatars, puis aux objets qui pourraient se déplacer à travers les expériences, et enfin même à des créations et des mondes plus vastes. L’IA générative pour Roblox pourrait être l’accélérateur qui manquait jusqu’à présent aux efforts Horizon Worlds de Meta.

L’IA générative sera disponible à plusieurs niveaux pour créer des choses ou pour aider au codage – et Roblox est déjà ouvert à d’autres formes d’IA générative dans les expériences – mais Roblox confie la responsabilité de l’originalité créative au créateur. « Nous considérons l’IA générative comme un outil. Tout comme vous pourriez avoir un pinceau, vous avez une IA générative », a déclaré Tornow. « Nous pensons que vous pourrez créer beaucoup de choses incroyables avec. Et vous allez adorer. Mais vous devez quand même être un créateur responsable. »

Cela accélérera également probablement le processus de création de nouvelles expériences dans Roblox. « Il va en fait y avoir une interaction vraiment fascinante entre notre communauté de créateurs aujourd’hui, générant de plus en plus d’actifs, de plus en plus d’idées qui peuvent vous aider à composer ces choses plus rapidement », a ajouté Lim.

Transférer des éléments à travers les expériences est un objectif du métaverse depuis des années. Roblox vise à y parvenir dans les mondes Roblox. Roblox

Roblox va-t-il devenir une destination VR et AR ?

Entre les appels de chat d’avatar multiplateforme de Roblox Connect et toute cette IA générative, il y a beaucoup à prendre en compte, surtout pour moi (un père qui regarde son enfant jouer à Roblox tout le temps, mais ne s’y plonge jamais beaucoup lui-même). Là encore, j’ai vécu dans un certain nombre de mondes virtuels qui ont lentement disparu, notamment celui de Microsoft. AltSpace VR fermé et les rêves de PlayStation. Et je vois mon enfant jouer à Roblox tout le temps tout en parlant avec ses amis sur FaceTime (Roblox Connect sera limité aux 13 ans et plus, mais tout comme les limites d’âge VR de Meta, je suis curieux de savoir combien d’enfants finiront par discuter sur comptes parents).

À l’heure actuelle, la réalité virtuelle n’est qu’une autre plate-forme dans une vaste boîte à outils. « Roblox est déjà l’une des plus grandes plates-formes nationales disponibles sur un nombre remarquable d’appareils. Et notre objectif en général est simplement d’être partout pour les opérateurs et nos utilisateurs », a déclaré Lim, soulignant l’avantage unique de la plate-forme auprès des jeunes joueurs. aussi. Mais la RA, même si elle n’est pas encore sur la feuille de route, pourrait être la prochaine étape.

« Nous adoptons une approche radicalement différente de l’ensemble du problème », a déclaré Lim. « Roblox n’est pas un jeu ou une application. C’est, et il aspire à être, un système d’exploitation pour les applications métaverses. »

Roblox commence à ressembler au type de plate-forme métaverse massive qui pourrait être un endroit où, peut-être, davantage de théâtre virtuel est organisé, ou des réunions, ou qui sait quoi d’autre. Être de plus en plus multiplateforme, doté d’outils de création en expansion et compatible avec la réalité virtuelle – tout cela semble prometteur.

« L’une des choses vraiment intéressantes à propos de Roblox, en ce qui concerne la réalité virtuelle et la réalité augmentée, c’est qu’il est centré sur l’avatar », a déclaré Tornow. « Fondamentalement, l’expérience vous concerne. Avec la réalité virtuelle et la réalité augmentée, c’est essentiellement ce qui se passe de manière plus connectée. Je pense donc que la plate-forme s’y prête tout à fait. »

Quant à la réalité augmentée et mixte, eh bien, pas encore. Cependant Vision Pro d’Apple et La quête de Meta 3 vont ouvrir la voie avec une nouvelle vague de casques VR compatibles avec la réalité mixte, Roblox ne fait aucune annonce à ce sujet pour le moment. Mais il semble que Roblox va s’appuyer sur sa communauté créative pour en déterminer le moment venu.

« Je ne pense pas que nous ayons compris exactement comment les choses fonctionnent dans le monde de la RA en particulier. Je ne sais pas si quelqu’un l’a fait », a déclaré Tornow. « Dieu sait ce que nos créateurs construiront avec ces outils à mesure que les appareils AR arriveront. »

« La créativité de cette communauté est tout simplement incroyable. Nous avons seulement besoin d’exposer quelques éléments pour rendre la RA et le placement d’objets dans des environnements physiques un peu plus faciles pour eux. Et ils pourront rapidement expérimenter et comprendre les fonctionnalités amusantes et utiles. cas d’utilisation », a ajouté Lim.

Il se pourrait très bien que ces outils de communication basés sur des avatars et ces ajouts créatifs alimentés par l’IA générative soient l’épine dorsale de la prochaine vague de Roblox AR qui viendra inévitablement.