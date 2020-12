VALPARAISO, Ind.: Nick Robinson a réalisé un sommet en carrière de 21 points alors que Valparaiso a battu la Division II Purdue Northwest 89-71 jeudi.

Connor Barrett avait 12 points pour Valparaiso (3-4). Ben Krikke a ajouté 12 points et huit rebonds. Jacob Ognacevic avait 11 points. Donovan Clay a eu un sommet en carrière de cinq blocs plus 9 points et sept rebonds.

Mikell Cooper avait 17 points pour la Pride, qui a joué le jeu comme une exposition. Vincent Miszkiewicz a ajouté 17 points et 16 rebonds. Anthony Barnard avait 15 points.

___

Pour plus de couverture de basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/Collegebasketball et http://twitter.com/AP_Top25

___

Cela a été généré par Automated Insights, http://www.automatedinsights.com/ap, en utilisant les données de STATS LLC, https://www.stats.com