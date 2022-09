Robinhood saute après un rapport selon lequel la SEC n’interdira pas le paiement du flux de commandes

Les actions du courtage de détail Robinhood ont augmenté jeudi après un rapport selon lequel les régulateurs américains n’interdiraient pas le paiement du flux d’ordres, un élément clé du modèle commercial de l’entreprise.

Bloomberg News a rapporté que la Securities and Exchange Commission s’abstiendrait d’interdire le paiement du flux d’ordres, bien que l’organisme de réglementation puisse encore apporter des modifications aux règles qui pourraient réduire la rentabilité de la pratique.

Les actions de Robinhood ont augmenté de plus de 8% dans les échanges avant commercialisation.

Le paiement du flux d’ordres est une pratique controversée qui permet effectivement aux teneurs de marché et aux sociétés de courtage de partager les bénéfices réalisés sur les transactions des clients de détail. C’est une source clé de revenus pour Robinhood et d’autres sociétés de courtage à faible coût, et cela les aide à offrir des transactions sans frais initiaux.

Le commissaire de la SEC, Gary Gensler, a critiqué cette pratique, se demandant si les relations de paiement entre les teneurs de marché et les sociétés de courtage nuisaient au prix d’exécution des transactions des clients.

“Nos marchés sont passés à zéro commission, mais cela ne signifie pas que c’est gratuit. Il y a toujours un paiement sous ces applications. Et cela ne signifie pas que c’est toujours la meilleure exécution”, a déclaré Gensler à “Squawk on the Street” de CNBC l’année dernière.

Robinhood et la SEC n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.