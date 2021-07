Robinhood révèle des revenus en hausse et une perte de 1,4 milliard de dollars

SAN FRANCISCO – Robinhood, l’application de négociation d’actions qui a gagné en popularité et en notoriété pendant la pandémie, a révélé des revenus en flèche et une perte de plus de 1,4 milliard de dollars au cours des trois premiers mois de cette année, car elle a franchi une étape clé jeudi vers l’une des introductions en bourse les plus attendues de l’année. Robinhood a fait les révélations dans un prospectus d’offre un jour après avoir déclaré qu’il paierait une amende de 70 millions de dollars – la plus importante jamais imposée par la Financial Industry Regulatory Authority, ou FINRA – pour avoir induit les clients en erreur et leur avoir causé des pannes. Son offre, qui se dirige vers un marché boursier bouillonnant et imprévisible, testera si les investisseurs continueront à adopter les start-ups technologiques à croissance rapide qui arrivent à Wall Street avec des bénéfices inégaux et beaucoup de bagages. En janvier, Robinhood est devenue la dernière d’une lignée d’entreprises de la Silicon Valley à attirer l’attention nationale pour des raisons loin d’être idéales lorsqu’elle a restreint certaines transactions après qu’un essaim d’investisseurs a gonflé la valeur des actions dites mèmes comme GameStop, le jeu vidéo détaillant.

Cette décision, que Robinhood a déclaré avoir dû faire pour répondre aux exigences de capital, a indigné de nombreux utilisateurs, a suscité près de 50 poursuites et a conduit à des manifestations devant le siège de la société à Menlo Park, en Californie. Ses dirigeants ont été convoqués par le Congrès pour un coup de langue. lors d’une audience un mois plus tard. Mais Robinhood est sorti du chaos avec une plus grande reconnaissance de nom et des millions d’utilisateurs supplémentaires. L’entreprise s’est longtemps décrite comme une force égalitaire qui apporte la négociation d’actions à de nouveaux types d’investisseurs. Il ne facture pas les transactions, mais gagne de l’argent en vendant les commandes des clients à des entreprises de Wall Street qui lui versent une somme modique pour chaque transaction. Le prospectus offrait le premier aperçu complet des performances financières de Robinhood. Près de 18 millions de personnes comptent désormais sur son application pour acheter et vendre des actions et des crypto-monnaies, avec 81 milliards de dollars d’actifs sous sa garde. Le chiffre d’affaires de la société s’élevait à 420 millions de dollars au cours des trois premiers mois de l’année, soit un bond de plus de quatre fois par rapport à 96 millions de dollars un an plus tôt. Il a perdu 1,4 milliard de dollars au cours de cette période, une perte bien plus importante qu’une perte de 53 millions de dollars il y a un an. La perte découle de la dette de 3,5 milliards de dollars que Robinhood a contractée en février. En 2020, l’entreprise a réalisé un bénéfice de 7 millions de dollars. « Nous sommes tous des investisseurs », déclarait le prospectus. « Nous créons une plate-forme de services financiers moderne pour tous. »

La société a été fondée par Vlad Tenev et Baiju Bhatt en 2013. Inspirés par la philosophie anti-establishment du mouvement Occupy Wall Street, ont-ils déclaré, ils ont entrepris de faciliter le commerce pour les millennials via une application. Contrairement aux maisons de courtage traditionnelles, l’application de Robinhood mettait l’accent sur des transactions rapides et faciles à effectuer et utilisait un élément amusant, avec des rafales de confettis pour les transactions, des fonctionnalités de grattage de loterie et des notifications pour les appels de gains. Les innovations ont attiré de nombreux millennials vers le marché boursier pour la première fois, mais les observateurs du marché ont déclaré que l’application encourageait une approche d’investissement semblable à celle du jeu. Des études montrent que le trading actif conduit généralement à de pires résultats pour les investisseurs. En mars, Robinhood a annoncé qu’il supprimerait les confettis de son application. Pourtant, l’entreprise s’est avérée perturbatrice. En 2019, les services de négociation d’actions concurrents, notamment Charles Schwab, TD Ameritrade et E-Trade, ont réduit leurs frais à zéro. Alors que les utilisateurs affluaient vers Robinhood, les investisseurs en capital-risque ont suivi. La société a levé 5,6 milliards de dollars de financement qui l’évaluent à 11,9 milliards de dollars, selon Pitchbook. Ses principaux actionnaires sont Ribbit Capital, Index Ventures, New Enterprise Associates et DST Global. L’esprit égalitaire de Robinhood n’a pas protégé l’entreprise des attaques lors des fracas GameStop. Les clients l’ont accusé de se ranger du côté des grands institutionnels de Wall Street aux dépens des gens ordinaires après avoir interrompu certaines transactions. Les actionnaires de l’entreprise, cependant, s’y sont tenus. En une semaine, il a levé deux tours de financement d’urgence totalisant 4,4 milliards de dollars pour répondre aux exigences de prêt pour les transactions boursières et continuer à effectuer des transactions.

Robinhood a attiré l’attention des régulateurs bien avant que la frénésie de GameStop n’attire les projecteurs nationaux. En 2018, il a annoncé qu’il offrirait des comptes chèques et des comptes d’épargne, affirmant qu’il était déjà soutenu par la Securities Investor Protection Corporation, un groupe de protection des consommateurs qui supervise les maisons de courtage. Après que le groupe a déclaré qu’il n’assurait pas les comptes chèques et les comptes d’épargne, Robinhood a fait marche arrière et a lancé le service un an plus tard. L’année dernière, Robinhood a été condamné à une amende de 65 millions de dollars par la Securities and Exchange Commission pour avoir induit les clients en erreur sur la façon dont il gagne de l’argent. Et au cours des derniers mois, le Massachusetts a intensifié la lutte contre l’application, en retirant sa licence dans l’État, faisant écho à d’autres plaintes selon lesquelles son application incite les investisseurs inexpérimentés à faire des paris risqués. La société a également connu des pannes à des moments clés, y compris en mars de l’année dernière, lorsque la pandémie a frappé et que les actions sont tombées en chute libre. Dans son prospectus, Robinhood a décrit l’examen réglementaire comme un facteur de risque. Robinhood a également déclaré qu’il prévoyait de permettre à ses clients d’acheter à l’avance son offre au prix d’inscription. Cette année, la société a commencé à permettre aux utilisateurs d’acheter les listes de Clear Secure, la société de sécurité aéroportuaire, et FIGS, une start-up de gommages médicaux. La société cotera ses actions sur le Nasdaq. Son offre sera dirigée par Goldman Sachs.