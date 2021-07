Robinhood réserve 20 à 35 % de ses propres actions IPO pour ses clients

Les plans de Robinhood viennent au milieu de sa volonté de donner aux investisseurs particuliers un meilleur accès aux introductions en bourse, qui sont généralement réservées aux clients de courtage les plus riches et aux investisseurs institutionnels (c’est-à-dire les fonds communs de placement, les fonds spéculatifs, les dotations, etc.).

C’est-à-dire que les actions de la société sont vendues au public et peuvent ensuite être achetées et vendues sur des bourses publiques, telles que le Nasdaq – où Robinhood prévoit de négocier sous le symbole « HOOD » – ou la Bourse de New York.

En règle générale, les petits investisseurs doivent attendre que les actions commencent à être négociées en bourse. Et à ce moment-là, ils pourraient payer plus que ceux qui sont entrés plus tôt. Le rendement moyen au premier jour des introductions en bourse l’année dernière était de 41,6%, selon les données de l’expert en introduction en bourse Jay Ritter, professeur de finance à l’Université de Floride.

Les premières actions de Robinhood pour les clients seraient disponibles via la propre plate-forme d’introduction en bourse de l’application. SoFi Technologies est une autre société de technologie financière qui permet désormais aux investisseurs individuels de participer à de nouvelles offres.

Bien que ces mesures puissent élargir le nombre de personnes pouvant participer, les experts affirment que cela ne changera pas le risque lié aux introductions en bourse. Néanmoins, si vous êtes intéressé à participer à une introduction en bourse — qu’il s’agisse de Robinhood ou d’une autre — il y a certaines choses à savoir.

Plus de Personal Finance :

Voici un guide pour créer de la richesse, décennie par décennie

Il est temps pour un contrôle fiscal en milieu d’année. Comment rester sur la bonne voie

Comment dépenser plus intelligemment alors que les prix à la consommation augmentent

Pour commencer, même si vous pouvez demander des actions plus tôt, cela ne signifie pas que vous recevrez le montant que vous souhaitez. En règle générale, plus il y a de demande pour une introduction en bourse donnée, plus il est difficile d’acquérir vos propres actions.

« Si bon nombre des 18 millions de clients de Robinhood veulent acheter des actions, ils ne recevront que quelques actions par compte », a déclaré Ritter.

Inversement, s’il y a un intérêt mitigé, vous êtes plus susceptible d’obtenir des actions. Certaines introductions en bourse sont déjà plus faciles d’accès – du moins pour les investisseurs particuliers les plus riches – car il y a moins de demande de la part des institutions. Cela comprend les fiducies de placement immobilier et les sociétés de développement commercial, ainsi qu’une société d’acquisition à vocation spéciale, a déclaré Ritter.

Vous devez également faire preuve de diligence raisonnable.