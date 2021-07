Robinhood prévient que le commerce de détail ralentit, en particulier dans les crypto-monnaies

Dans cette illustration photo, le logo Robinhood Markets est visible sur un smartphone et un écran de PC. (Photo illustration par Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

L’application de négociation d’actions Robinhood – qui devrait être rendue publique dès la semaine prochaine – a mis en garde contre un ralentissement potentiel des revenus de négociation et de nouveaux clients alors que le boom de l’investissement de détail commence à ralentir.

« Nous prévoyons que nos revenus pour le trimestre clos le 30 septembre 2021 seront inférieurs à ceux du trimestre clos le 30 juin 2021, en raison de la baisse des niveaux d’activité de négociation par rapport aux niveaux record d’activité de négociation, en particulier en crypto-monnaies, au cours des trois mois clos le 30 juin 2021, et la saisonnalité attendue », a déclaré Robinhood dans un prospectus publié lundi.

Le ralentissement vient de niveaux en plein essor. Le pionnier du libre-échange basé à Menlo Park, en Californie, estime le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2021 entre 546 millions de dollars et 574 millions de dollars. Il s’agirait d’une augmentation de 129% par rapport aux 244 millions de dollars du deuxième trimestre 2020. Les résultats du deuxième trimestre devraient être inférieurs aux 522 millions de dollars de revenus générés au premier trimestre de cette année.

Cependant, la société estime une perte de revenu nette entre 537 millions de dollars et 487 millions de dollars au deuxième trimestre 2021, contre une perte de 1,4 milliard de dollars au premier trimestre.

Robinhood – qui propose des opérations sur actions, crypto-monnaies et options, ainsi que des comptes de gestion de trésorerie – bénéficie de pratiques commerciales plus spéculatives de la part de ses clients. Le trading d’options représente environ 38% des revenus tandis que la crypto représente 17% des revenus. De plus, les niveaux de négociation de marge et de prêt d’actions ont été élevés en 2021.

Une stagnation des options, des échanges sur marge et de la cryptographie – avec un prix du bitcoin inférieur à 30 000 $ – pourrait nuire à la croissance de Robinhood alors qu’il se dirige vers l’un des plus grands débuts publics de l’année.

Robinhood a également déclaré qu’il prévoyait que le taux de croissance des nouveaux clients serait plus faible au troisième trimestre 2021, par rapport au deuxième trimestre, « en raison de l’intérêt exceptionnellement fort pour le trading, en particulier pour les crypto-monnaies, que nous avons connu au cours des trois mois clos le 30 juin. , 2021 et la saisonnalité des activités commerciales globales », a déclaré le S1.

Robinhood s’attend à ce que son application ait 22,5 millions de comptes financés – ceux liés à un compte bancaire – au deuxième trimestre, contre 18 millions au total au premier trimestre 2021.

Robinhood – dont la mission de longue date est de « démocratiser » l’investissement – ​​a connu des niveaux record de nouveaux traders plus jeunes entrant sur le marché boursier pendant la pandémie. Cette poussée s’est poursuivie en 2021, marquée par des échanges frénétiques autour des actions dites mèmes.

La société a fait allusion à des clients qui ont créé des comptes autour du short squeeze de GameStop en janvier, mais qui ont peut-être cessé de négocier à mesure que la frénésie s’apaisait.

« Nous avons connu une forte croissance du nombre de nouveaux clients au cours des six premiers mois de 2021 », indique le dossier. « Nous ne savons pas si, à long terme, les cohortes composées de ces nouveaux clients auront les mêmes caractéristiques que nos cohortes précédentes. Dans la mesure où ces nouveaux clients n’augmentent pas leurs dépôts nets cumulés ou leur fréquence de trading sur notre plateforme au même mesure que de nouveaux clients se sont joints au cours des périodes précédentes, notre capacité à étendre et à développer notre relation avec ces clients sera affectée. »

Robinhood recherche une valorisation boursière pouvant atteindre 35 milliards de dollars lors de sa prochaine introduction en bourse. L’application de négociation d’actions tentera de vendre sa part dans une fourchette de 38 $ à 42 $ par action.

– avec des reportages de Kate Rooney de CNBC.

Robinhood est un quintuple Perturbateur CNBC 50 entreprise qui a dominé la liste de cette année.