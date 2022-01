Robinhood partage le réservoir de 15% après avoir perdu des utilisateurs et prévoit de faibles revenus

Vlad Tenev, co-fondateur et PDG de Robinhood sonne la cloche d’ouverture au Nasdaq le 29 juillet 2021.

La nouvelle société de courtage publique prévoit des revenus inférieurs à 340 millions de dollars au premier trimestre, en baisse de 35% par rapport à 2021. L’estimation consensuelle de Wall Street était de 448,2 millions de dollars de revenus pour le premier trimestre, selon FactSet.

Les utilisateurs actifs mensuels sont tombés à 17,3 millions au dernier trimestre, contre 18,9 millions au troisième trimestre. Ce nombre était également inférieur aux estimations de 19,8 millions, selon FactSet.

Pendant ce temps, les comptes consolidés nets cumulés totalisaient 22,7 millions à la fin du quatrième trimestre, ce qui est à peu près conforme aux estimations. Cela représente une augmentation par rapport aux 22,4 millions de comptes au troisième trimestre. Certes, Robinhood a ajouté 10 millions de comptes à lui seul en 2021.

Pour le quatrième trimestre, Robinhood a annoncé une perte nette de 23 millions de dollars, soit 49 cents par action diluée, supérieure à l’estimation de perte de 45 cents collectée par Refinitiv. Cependant, Robinhood a enregistré 363 millions de dollars de revenus au cours des trois derniers mois de 2021, légèrement au-dessus des attentes des analystes de 362,1 millions de dollars.

Robinhood est sur le point de faire face à ses compositions les plus difficiles au cours des premier et deuxième trimestres de 2022 après son année record en 2021 à la suite d’événements tels que la courte compression GameStop.

L’action de Robinhood est à plus de 86 % de son plus récent sommet depuis les débuts publics de l’application de trading en juillet 2021. Les actions ont baissé de plus de 34% en janvier, portant sa capitalisation boursière à moins de 10 milliards de dollars.