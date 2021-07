Robinhood évalue son introduction en bourse à 38 $ l’action

SAN FRANCISCO – Robinhood est connu pour son association avec les « actions mèmes ». Maintenant, l’application de négociation d’actions pourrait en devenir une.

Mercredi, Robinhood a évalué son offre publique initiale à 38 $ l’action, selon deux personnes connaissant la transaction, valorisant la société à 31,7 milliards de dollars. Il a amassé 2,1 $ milliards de dollars de l’offre, préparant le terrain pour que la société commence à négocier jeudi sous le symbole HOOD.

Le prix se situait au bas de la fourchette initialement divulguée par Robinhood, de 38 $ à 42 $, montrant un intérêt moyen pour l’action.

L’introduction en bourse de Robinhood est surveillée de près, même au milieu de l’année la plus frénétique pour les inscriptions depuis la bulle Internet de 2000. Le rôle de la société dans la facilitation des transactions boursières, sa mission de bouleverser Wall Street et sa série de controverses récentes ont fait de son offre un symbole des perturbations de la Silicon Valley et des défis qui l’accompagnent. Il a également été étroitement identifié comme étant le moteur du commerce en montagnes russes des « actions mèmes » comme GameStop et AMC Entertainment cette année.