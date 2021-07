Robinhood évalué à 32 milliards de dollars après avoir vendu des actions de l’introduction en bourse à 38 dollars par action, selon une source

Robinhood, dont l’application de négociation d’actions a gagné en popularité auprès des investisseurs de détail, a vendu des actions de son introduction en bourse à 38 $ pièce, selon une personne proche du dossier. Cela valorise l’entreprise à environ 32 milliards de dollars.

Avant ses débuts au Nasdaq jeudi, Robinhood a évalué les actions au bas de la fourchette de 38 $ et 42 $. La société – qui devrait être négociée sous le symbole HOOD – a déclaré qu’elle prévoyait de lever plus de 2 milliards de dollars.

Robinhood est devenu une passerelle centrale vers les marchés pour les jeunes et les nouveaux investisseurs. L’application, qui propose des échanges d’actions, de crypto-monnaies et d’options, ainsi que des comptes de gestion de trésorerie, a connu des niveaux de négociation record pendant la pandémie et au milieu de l’engouement pour les actions meme du début de 2021.

Robinhood estime avoir 22,5 millions de comptes financés (ceux liés à un compte bancaire) au deuxième trimestre. Cela représente une augmentation par rapport aux 18 millions du premier trimestre 2021, soit une augmentation de 151% par rapport à l’année précédente. La société a été évaluée pour la dernière fois sur les marchés privés à 11,7 milliards de dollars en septembre.

Goldman Sachs et JPMorgan Chase sont les principaux souscripteurs de la transaction.

Dans son prospectus mis à jour, Robinhood a estimé les revenus du deuxième trimestre de 546 millions de dollars à 574 millions de dollars. contre 244 millions de dollars au deuxième trimestre de 2020. Les revenus ont bondi de 309% au premier trimestre à 522 millions de dollars contre 128 millions de dollars un an plus tôt.

Cependant, Robinhood s’attend à une perte nette de 487 millions de dollars à 537 millions de dollars au deuxième trimestre après avoir réalisé un bénéfice au même trimestre l’année dernière.

Robinhood a collecté 331 millions de dollars en paiement pour le flux d’ordres – l’argent que les sociétés de courtage reçoivent pour diriger les transactions des clients vers les teneurs de marché – au cours du premier trimestre. Le paiement des flux de commandes a fait l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs en 2021.

Le trading d’options représente environ 38% des revenus, tandis que les actions et la cryptographie représentent respectivement 25% et 17% des revenus. Mais Robinhood a averti que la maison de courtage pourrait voir un ralentissement de ses revenus de négociation et de la croissance de son compte à mesure que le boom du commerce de détail se refroidit.

Les concurrents de Robinhood incluent Fidelity, Charles Schwab, Interactive Brokers et des services plus récents comme Webull et SoFi. Charles Schwab a une capitalisation boursière de 130 milliards de dollars et Interactive Brokers a une valorisation boursière de 26 milliards de dollars.

Les cofondateurs de Robinhood, Vlad Tenev et Baiju Bhatt, prévoient chacun de vendre environ 50 millions de dollars d’actions dans l’introduction en bourse. DST Global, Index Ventures, NEA et Ribbit Capital sont parmi les plus grands investisseurs en capital-risque de Robinhood.

