Méfiez-vous des médias sociaux, les applications financières deviennent une forme de divertissement plus populaire sur les téléphones des gens.

Les plateformes de trading Robinhood et Coinbase ont pris les deux premières places de l’App Store d’Apple cette semaine alors que les Américains se tournent vers les marchés boursiers et de crypto-monnaie.

Robinhood a décroché le non. 1 place vendredi, suivie de la plateforme de trading crypto Coinbase, selon les données de Sensor Tower. TikTok était troisième. La montée en flèche de la popularité survient alors que Coinbase a fait ses débuts sur le Nasdaq mercredi et que le bitcoin a dépassé 64000 $ pour la première fois.

La montée en flèche de la popularité souligne un boom du commerce de détail pendant la pandémie et la culture du «meme stock» autour de noms comme GameStop. Le détaillant de jeux vidéo est devenu un nom connu en janvier après qu’un groupe de commerçants sur Reddit ait déclenché une courte compression historique.

En règle générale, les médias sociaux et les options de divertissement telles que TikTok, Reddit et Instagram sont les meilleures applications. Les classements reflètent la dynamique des téléchargements d’une certaine application, pas nécessairement le total des téléchargements cumulés.

Ce n’est pas la première fois que Robinhood occupe la première place. En janvier, au plus fort de la controverse GameStop, la société de courtage était l’application la plus populaire dans les magasins d’applications Apple et Google. Webull, une autre application de trading, a terminé deuxième. Coinbase, l’application Cash de Square et Fidelity figuraient également dans le top 10.

Robinhood, qui a fermé le côté achat de certaines actions au plus fort de la frénésie GameStop, a connu un retour en arrière sur les médias sociaux, et son PDG a ensuite été appelé à témoigner devant le Congrès. Mais Robinhood a tout de même ajouté environ 3 millions de clients rien qu’en janvier, selon les estimations de JMP Securities.

Les investisseurs en capital-risque surveillent l’engagement et téléchargent les chiffres de près. Jusqu’à récemment, ces mesures étaient principalement utilisées pour mesurer le succès des applications de médias sociaux. Les investisseurs de Robinhood utilisent maintenant des mesures similaires. Il a été en mesure de lever 3 milliards de dollars de capital en quelques jours en janvier, ce que les investisseurs ont déclaré à CNBC en raison de sa croissance fulgurante alors qu’il faisait face à une crise des relations publiques et de la réglementation.

Charles Schwab a déclaré jeudi qu’il avait ajouté un record de 3,2 millions de nouveaux clients au premier trimestre – plus de nouveaux comptes que dans tout 2020. Le PDG Walt Bettinger a attribué « l’attention accrue du marché à certains noms via les médias sociaux » comme un facteur qui « a considérablement renforcé l’activité de trading . «

– Steve Kovach de CNBC a contribué au reportage.