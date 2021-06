Robinhood est condamné à une amende de 70 millions de dollars pour avoir induit en erreur des clients et des pannes de système.

Robinhood Financial, l’immense plateforme de trading en ligne, a été une amende de 70 millions de dollars mercredi par l’autorégulateur du secteur des valeurs mobilières pour une série d’échecs qui, selon l’agence, ont nui aux clients de Robinhood.

Le régulateur, l’Autorité de régulation du secteur financier, connue sous le nom de Finra, a déclaré que l’amende – la plus importante jamais infligée – couvrait des problèmes tels que les informations fausses et trompeuses, les dommages subis par les clients suite à des pannes de systèmes en mars 2020 et l’approbation des clients. de négocier des options lorsqu’il n’était pas « approprié » pour eux de le faire.

Malgré le montant des amendes, les sanctions de la Finra pourraient également contribuer à lever l’incertitude réglementaire qui pesait sur les projets de Robinhood de devenir public. Il était attendu depuis plusieurs mois qu’elle publie officiellement son premier prospectus d’offre publique.