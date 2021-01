Face à une vague de demandes sur ses liquidités au milieu d’une frénésie boursière, Robinhood, l’application de trading en ligne, a déclaré jeudi qu’elle levait une infusion de plus d’un milliard de dollars auprès de ses investisseurs existants. Robinhood, l’une des plus grandes sociétés de courtage en ligne, a été aux prises avec un volume de transactions extrêmement élevé cette semaine, les investisseurs individuels se sont empilés dans des actions comme GameStop. Cette activité a mis à rude épreuve Robinhood, qui doit payer les clients à qui il doit de l’argent sur les transactions tout en déposant des liquidités supplémentaires dans son centre de compensation pour protéger ses partenaires commerciaux des pertes potentielles. Jeudi, Robinhood a été contraint d’empêcher les clients d’acheter un certain nombre d’actions comme GameStop qui ont été fortement négociées cette semaine. Pour continuer à fonctionner, elle a puisé auprès de six banques d’une marge de crédit d’un montant compris entre 500 millions de dollars et 600 millions de dollars pour répondre aux exigences de marge ou de prêt plus élevées de sa facilité de compensation centrale pour les opérations sur actions, connue sous le nom de Depository Trust & Clearing Corporation. Robinhood avait encore besoin de plus de liquidités rapidement pour ne pas avoir à imposer de limites supplémentaires aux échanges avec les clients, ont déclaré deux personnes informées de la situation qui ont insisté pour rester anonymes car les négociations étaient confidentielles.

Robinhood, qui est une société privée, a contacté plusieurs de ses investisseurs, dont les sociétés de capital-risque Sequoia Capital et Ribbit Capital, qui se sont réunies jeudi soir pour offrir le financement d’urgence, ont déclaré cinq personnes impliquées dans les négociations. «C’est un signe fort de confiance de la part des investisseurs qui nous aidera à continuer à servir davantage nos clients», a déclaré Josh Drobnyk, un porte-parole de Robinhood, dans un courriel. Sequoia et Ribbit ont refusé de commenter. Les investisseurs qui fournissent un nouveau financement à Robinhood recevront des capitaux propres supplémentaires dans la société. Les investisseurs obtiendront ces capitaux propres à une évaluation actualisée liée au prix des actions de Robinhood lorsque la société deviendra publique, ont déclaré deux personnes. Robinhood prévoit d’organiser une offre publique initiale plus tard cette année, ont déclaré deux personnes informées des projets. La collecte de fonds d’urgence de Robinhood est le dernier signe de la façon dont les échanges sur le marché boursier ont été bouleversés cette semaine. Une armée en ligne d’investisseurs, qui avaient pour mission de contester la domination de Wall Street, a rapidement fait grimper le prix des actions comme GameStop, piégeant les fonds spéculatifs de grande valeur qui avaient misé contre les actions. Certains de ces investisseurs individuels ont récolté d’énormes profits, tandis qu’au moins un grand fonds spéculatif a dû être renfloué après avoir subi d’énormes pertes.

Robinhood, qui est basé dans la Silicon Valley, a joué un rôle clé dans l’autonomisation des investisseurs en ligne. L’adoption de l’application a grimpé en flèche pendant la pandémie alors que le marché boursier montait en flèche et que les gens se lancaient dans le day trading sans passer par d’autres passe-temps. La société a attiré des millions de jeunes investisseurs qui n’ont jamais négocié auparavant en proposant des transactions sans frais et une application qui, selon les critiques, donne l’impression que l’achat d’actions est un jeu en ligne. Sans frais, Robinhood gagne de l’argent en transmettant les transactions de ses clients à de plus grandes sociétés de courtage, comme Citadel, qui paient Robinhood pour avoir la possibilité de remplir les commandes de ses clients. En mai, Robinhood a déclaré qu’il comptait 13 millions d’utilisateurs. Cette semaine, elle est devenue l’application gratuite la plus téléchargée de l’App Store d’Apple, selon Apptopia, un fournisseur de données. Les critiques ont accusé l’entreprise d’encourager les gens à jouer sur les mouvements boursiers et à risquer de grosses pertes. Des maisons de courtage telles que T. Rowe Price, Schwab et Fidelity ont imité Robinhood en abaissant leurs frais de négociation à zéro. Beaucoup d’entre eux ont également été frappés par le béguin du trading cette semaine. Robinhood n’a eu aucun problème à lever des fonds au cours de l’année dernière, attirant 1,3 milliard de dollars de capital-risque et portant sa valorisation à près de 12 milliards de dollars. Ses autres investisseurs comprennent la société de capital-risque DST Capital, New Enterprise Associates, Index Ventures et Andreessen Horowitz. Pourtant, l’entreprise a été confrontée à de nombreux problèmes, notamment des amendes de la part des régulateurs pour des clients trompeurs. En mars dernier, elle a collecté plus d’argent après que son application soit tombée en panne et a laissé des clients bloqués et subit de lourdes pertes, ce qui a conduit à un procès toujours en cours. Ces dernières semaines, de nombreux investisseurs en ligne ont utilisé Robinhood pour faire des paris qui ont fait grimper le prix de GameStop, d’AMC Entertainment et d’autres actions qui avaient été largement court-circuitées – ou contre – par les hedge funds. Cela a changé jeudi après que la société ait freiné les transactions des clients sur les actions les plus populaires.