Robinhood égalera 1% des cotisations individuelles au compte de retraite

Robinhood apporte le concept d’une contribution de style 401 (k) à ses clients de détail qui n’ont peut-être pas accès à un régime de retraite sur le lieu de travail. La maison de courtage de détail paiera une “correspondance” de 1% sur les contributions de ses clients à un compte de retraite individuel Robinhood, a annoncé mardi la société. L’entreprise le facture comme le tout premier match payé aux clients de détail de l’IRA (c’est-à-dire en dehors d’un régime de retraite en milieu de travail.) Robinhood compte plus de 12 millions d’utilisateurs mensuels actifs et 23 millions de comptes financés, a déclaré Stephanie Guild, responsable de la stratégie d’investissement. . En savoir plus sur les finances personnelles :

La Cour suprême est susceptible de statuer que le plan de prêt étudiant de Biden est illégal, selon les experts Il déploie largement son service Robinhood Retirement en janvier. Les clients peuvent également s’inscrire sur une liste d’attente à partir de mardi et obtenir un accès continu dans les semaines à venir. Une correspondance 401 (k) est une prestation de retraite commune offerte par les employeurs qui parrainent un régime de retraite en milieu de travail. C’est un incitatif financier pour les travailleurs qui épargnent pour leur retraite. Certains experts considèrent le match IRA de Robinhood comme un avantage qui peut encourager et stimuler l’épargne, en particulier chez les travailleurs de chantier, les jeunes investisseurs et les personnes de couleur – des groupes plus susceptibles de ne pas avoir accès à l’épargne-retraite au travail.

D’autres sont sceptiques quant à savoir si les montants relativement faibles en dollars en jeu équivaudront à un changement de comportement positif, et se demandent s’il s’agit plutôt d’un effort de marketing pour se démarquer au milieu d’une concurrence abondante. “Il n’y a jamais de repas gratuit”, a déclaré Philip Chao, directeur et directeur des investissements chez Experiential Wealth à Cabin John, Maryland. “Vous devez toujours demander la motivation de l’entité ou de l’individu qui vous offre un déjeuner gratuit. « Pourquoi m’offrez-vous un déjeuner ? » il ajouta. “Je pense que c’est la question centrale.”

Comment fonctionne le match

Une correspondance 401(k) est généralement structurée comme une part des cotisations des employés. Disons qu’un travailleur économise 6 % de son salaire annuel dans un 401(k) ; un employeur peut égaler 50 % ou 100 % de ce total en dollars, jusqu’à une limite fédérale. Le concept de Robinhood est similaire. L’entreprise égalera 1 % des nouvelles contributions dans un compte avant impôt ou Roth, jusqu’à la limite de contribution annuelle de l’IRA. Certains IRA – comme les IRA SIMPLE, qui sont proposés sur le lieu de travail – permettent aux employeurs de donner une contrepartie aux employés ; l’arrangement de match Robinhood, cependant, n’est pas lié à l’épargne en milieu de travail. Mais il existe des différences essentielles dans le fonctionnement du match. Une correspondance typique 401 (k) est généralement un pourcentage de la rémunération d’un travailleur, tandis que celle de Robinhood est une part de la contribution d’un investisseur. Il existe également un plafond annuel inférieur : En 2023, les épargnants ne peuvent pas contribuer plus de 6 500 $ à un IRA, conformément aux règles fédérales. Les investisseurs âgés de 50 ans et plus peuvent cotiser 1 000 $ de plus.

Si cela donne aux gens l’habitude d’épargner, cela pourrait avoir un impact important. Jean-Scott directeur de l’épargne-retraite chez The Pew Charitable Trusts

Ainsi, un investisseur de moins de 50 ans qui verserait le maximum de 6 500 $ en 2023 recevrait 65 $ en fonds de contrepartie de Robinhood – pour un solde total d’environ 6 565 $. En comparaison, les dollars en jeu sont beaucoup plus élevés dans un plan 401 (k). Les épargnants peuvent cotiser jusqu’à 22 500 $ à un 401 (k) en 2023. Les cotisations totales (y compris les cotisations des employés et la contrepartie de l’employeur, par exemple) sont plafonnées à 66 000 $. Il n’y a pas de minimum de contribution ou de compte pour obtenir le match Robinhood, et les transactions ne comportent pas de commissions. Les épargnants peuvent investir dans l’univers des actions et des fonds d’investissement disponibles sur la plateforme de Robinhood, ou choisir d’obtenir une recommandation unique d’allocation d’actifs qui comprend jusqu’à environ 10 fonds négociés en bourse.

Alors que les investisseurs recevraient l’argent de contrepartie immédiatement, ils doivent garder leur compte Robinhood IRA ouvert pendant au moins cinq ans pour conserver en permanence les fonds de contrepartie – un concept similaire à l’acquisition 401 (k). Les transferts d’un compte 401 (k) ou IRA vers un compte Robinhood Retirement ne comptent pas pour le match IRA, a déclaré la société dans un e-mail, ajoutant qu’elle “explore une option de correspondance distincte pour les transferts à l’avenir”.

Truc marketing ou impact positif sur les économies ?

Robinhood s’attend à ce que l’argent s’accumule avec le temps. Un investisseur à long terme qui obtient une contrepartie de 60 $ chaque année et qui gagne un rendement annuel de 10 % aurait 26 000 $ supplémentaires après 40 ans, selon l’analyse de l’entreprise. “Je pense que toute sorte de compensation pour [investment] frais ou toute sorte de petit ajout [to savings]tout s’additionne avec le temps », a déclaré John Scott, directeur de l’épargne-retraite chez The Pew Charitable Trusts. “Je pense que la grande question sera, quel est l’effet comportemental?” dit Scott. En d’autres termes : dans quelle mesure l’incitation financière incitera-t-elle les gens à épargner ? De nombreux employeurs ont adopté l’inscription automatique pour lutter contre la participation 401 (k) relativement faible malgré la disponibilité de fonds de contrepartie.

Je ne peux pas imaginer essayer de créer une entreprise IRA et ne pas avoir un programme comme celui-ci pour alimenter en quelque sorte les efforts de prospection. Neil Bathon fondateur et partenaire de FUSE Research Network

À ce jour, la plupart des initiatives politiques visant à encourager l’épargne se sont concentrées sur le lieu de travail. Le manque d’accès aux plans 401(k) au travail est l’une des principales lacunes du système de retraite américain. Les États ont adopté des lois ces dernières années établissant des IRA à inscription automatique pour les travailleurs qui n’ont pas de régime de retraite au travail, par exemple. “Peut-être que ce n’est qu’un gadget marketing, le 1%”, a ajouté Scott. “Mais si cela donne aux gens l’habitude d’épargner, cela pourrait avoir un impact important.” Les experts en retraite ont comparé le match aux banques qui offraient des grille-pain “gratuits” et d’autres avantages aux clients qui ouvraient un certificat de dépôt. Ici, Robinhood vise probablement à développer sa clientèle – puis à gagner de l’argent ailleurs en essayant de les vendre à d’autres services, ont déclaré des experts. Robinhood a vu sa croissance s’inverser alors qu’un boom du commerce de détail à l’ère de la pandémie s’est essoufflé. La firme a annoncé quelques tranches de licenciements cette année.