Robinhood dit qu’il ne peut pas garantir aux investisseurs que la manie des mèmes ne le frappera plus

En tant que maison de courtage, Robinhood a des exigences financières envers les chambres de compensation qui exécutent les transactions de ses clients, et certaines de ces exigences fluctuent en fonction de la volatilité des marchés. La volatilité de janvier a forcé une augmentation des exigences et provoqué une vague de clients indignés, dont beaucoup ont menacé de quitter l’application.

« Cela a entraîné une attention médiatique négative, le mécontentement des clients, des litiges et des enquêtes et enquêtes réglementaires et du Congrès américain, une levée de capitaux de notre part afin de lever les restrictions commerciales tout en restant conforme à nos exigences en matière de capital net et de dépôt et à notre réputation », a déclaré Robinhood dans le dépôt.

Le PDG de Robinhood, Vlad Tenev, a blâmé le règlement commercial de deux jours, connu sous le nom de T+2, pour certains des problèmes de dépôt de la chambre de compensation pendant la manie GameStop et a demandé un règlement en temps réel.

« La période actuelle de deux jours pour régler les transactions expose les investisseurs et le secteur à des risques inutiles et est mûre pour le changement », a déclaré Tenev dans un témoignage devant le House Financial Services Committee à la suite du drame GameStop.

« Les exigences de dépôt de la chambre de compensation sont conçues pour atténuer les risques, mais l’activité sauvage du marché de la semaine dernière a montré que ces exigences, associées à un cycle de règlement inutilement long, peuvent avoir des conséquences imprévues qui introduisent de nouveaux risques », a-t-il déclaré.

La manie commerciale a repris le mois dernier alors que les commerçants de Reddit ont continué à s’empiler dans leurs stocks de mèmes préférés, notamment GameStop, AMC Entertainment et d’autres. AMC est en hausse de 2 400 % cette année.

Robinhood devrait être rendu public sur le Nasdaq sous le ticker « HOOD » cette année. Le pionnier du libre-échange a connu une croissance record au cours de l’année écoulée, avec 18 millions de comptes et 80 milliards de dollars d’actifs clients.