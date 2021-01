Le courtier en ligne Robinhood, l’un des endroits les plus en vogue dans la frénésie du commerce de détail de cette semaine, a déclaré qu’il avait mis des restrictions d’achat temporaires sur un petit nombre de titres, les exigences de dépôt obligatoires pour les actions étant multipliées par dix.

«… .Le montant requis que nous devions déposer auprès de la chambre de compensation était si important – les titres volatils individuels représentant des centaines de millions de dollars en dépôts obligatoires – que nous avons dû prendre des mesures pour limiter l’achat de ces titres volatils afin de nous assurer de pouvoir répondre confortablement à nos exigences », a-t-il déclaré dans un article de blog vendredi soir. https://bit.ly/3akZ57q

L’application gratuite et simple à utiliser de Robinhood l’a rendue populaire auprès d’une nouvelle génération de petits commerçants et ses restrictions jeudi ont suscité une forte réaction de la part de politiciens et de célébrités de haut niveau.

Les investisseurs de détail utilisant Robinhood et d’autres applications ont conduit le soi-disant «rallye Reddit» qui a fait grimper les actions de GameStop Corp et d’autres entreprises défendues sur les plateformes de médias sociaux, y compris Reddit, entraînant de lourdes pertes pour les grands fonds spéculatifs qui avaient court-circuité les actions.