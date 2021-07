Robinhood commence à négocier jeudi. Voici tout ce que les investisseurs doivent savoir

Avishek Das | LightRocket | Getty Images

Robinhood devrait arriver sur les marchés jeudi dans le cadre de l’une des offres publiques initiales les plus attendues de l’année. L’application de négociation d’actions se négociera sur le Nasdaq sous le symbole HOOD, au prix prévu de 38 $ à 42 $ par action. Robinhood cherche à vendre 55 millions d’actions dans cette fourchette pour lever jusqu’à 2,3 milliards de dollars. Dans le haut de gamme, Robinhood serait valorisé à 35 milliards de dollars et les cofondateurs détiendraient chacun des participations d’une valeur d’environ 2,8 milliards de dollars. Coinbase, qui est devenu public en avril, a une capitalisation boursière entièrement diluée de 65 milliards de dollars. Les applications sont parmi les endroits les plus populaires pour les consommateurs par les crypto-monnaies, qui ont augmenté dans le commerce en 2021. Robinhood, dont la mission de longue date est de démocratiser l’investissement, est considérée comme la principale porte d’entrée des marchés pour les jeunes investisseurs. Le pionnier du libre-échange a connu une croissance explosive au cours des dernières années dans un contexte d’essor du commerce de détail. La société estime que ses 18 millions de clients de détail et plus de 80 milliards de dollars d’actifs clients au premier trimestre ont atteint 22,5 millions d’utilisateurs et plus de 100 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021. Robinhood est la troisième maison de courtage en termes de nombre de comptes financés, derrière Fidelity et Charles Schwab, qui ont acheté TD Ameritrade l’année dernière.

Selon l’analyste d’Autonomous Research Christian Bolu, Robinhood s’est attaqué à une population largement mal desservie dans l’espace d’investissement de détail, offrant une piste de croissance importante. L’application basée à Menlo Park, en Californie, a été la pionnière du commerce libre et a forcé le secteur du courtage à abandonner les commissions en 2019. « Robinhood sert le [approximately 84 million] ménages américains avec [less than $100,000] en richesse que les courtiers de détail existants ont largement ignorés », a écrit Bolu dans un rapport de recherche. « Nous évaluons l’opportunité des applications d’argent à [about $120 billion] des revenus, ce qui implique que Robinhood a une piste de croissance importante. » Alors que Robinhood a réussi à acquérir des clients qui ont été largement laissés pour compte par les maisons de courtage héritées, les soldes de leurs comptes sont inférieurs à ceux de leurs pairs, ce qui devrait donner à Robinhood une évaluation plus faible, selon MKM Partners. Le prix de l’introduction en bourse de Robinhood implique une évaluation d’environ 1 350 $ par compte actif et financé, sur la base de ses 22,5 millions de comptes estimés au deuxième trimestre 2021. Cela se compare à 2 500 $ par compte pour E-Trade, qui a été acheté par Morgan Stanley, et à 2 200 $ par compte pour chaque compte TD Ameritrade, sur la base du prix d’achat de Schwab, selon l’analyse de MKM. Autonomous Research estime que les comptes Schwab valent plus de 3 600 $ par compte financé.

Une introduction en bourse peu orthodoxe

La mission de longue date de Robinhood est d’abaisser la barrière pour entrer dans le monde de la finance, et son introduction en bourse n’a été que sur la marque. L’application de négociation d’actions réserve 20% à 35% de ses actions IPO à ses propres clients, ce qui, selon le PDG Vlad Tenev, sera l’une des plus importantes allocations de détail jamais réalisées. Les actions IPO ont historiquement été réservées aux investisseurs institutionnels de Wall Street ou aux particuliers fortunés. Les commerçants de détail n’ont généralement pas le moyen d’acheter dans des sociétés nouvellement cotées jusqu’à ce que ces actions commencent à être négociées en bourse, ils manquent donc la pop. Pourtant, certains analystes ont déclaré que Robinhood pourrait s’exposer aux caprices des investisseurs très amateurs qu’il essaie d’aider. « Il ne fait aucun doute que les commerçants de détail sont beaucoup plus inconstants. [Robinhood] vend au détail, plus ils seront sensibles à une sorte d’activité de type super squeeze de Reddit », a déclaré à CNBC Greg Martin, directeur général et copropriétaire de Rainmaker Securities, plus tôt ce mois-ci. La structure de verrouillage lâche de Robinhood est également non conventionnelle. Les employés pourront vendre 15 % de leurs actions immédiatement après l’introduction en bourse, par rapport à la période de blocage traditionnelle de six mois. Après trois mois, les investisseurs peuvent vendre 15 % supplémentaires. Robinhood a même organisé un roadshow virtuel public au cours du week-end, un événement historiquement réservé aux banques d’investissement et aux particuliers fortunés. Les dirigeants de la société ont invité les investisseurs ordinaires à se joindre à l’appel et ont abordé des sujets à partir d’un pool de 2 000 questions. David Erickson, professeur de finance à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie, a déclaré que les banques d’investissement n’aiment généralement pas la nouveauté dans le processus d’introduction en bourse. Cependant, Robinhood est une introduction en bourse si médiatisée que cela en vaut la peine pour les souscripteurs. Goldman Sachs et JPMorgan sont les principaux banquiers de l’affaire. Robinhood est la dernière entreprise à avoir modifié la structure des offres publiques. L’introduction en bourse traditionnelle devient rapidement une chose du passé au milieu de l’augmentation des cotations directes et des sociétés d’acquisition ad hoc. « Je parie que plusieurs de ces investisseurs institutionnels s’inclineront, en particulier lors d’une augmentation significative de la valorisation par rapport à il y a quelques mois à peine », a déclaré Erickson. Robinhood sera probablement la septième introduction en bourse de 2021 à lever plus de 2 milliards de dollars. Les six précédents se négocient en dessous de leurs prix d’introduction en bourse. Les co-fondateurs de Robinhood, Tenev et Baiju Bhatt, prévoient chacun de vendre pour environ 50 millions de dollars d’actions dans l’introduction en bourse. Les principaux investisseurs incluent DST Global, qui détient environ 9 % de Robinhood avant l’introduction en bourse. Index Ventures détient environ 13 %, NEA environ 13 % et Ribbit Capital environ 10 % de la propriété avant l’introduction en bourse.

Ralentissement des échanges et risques réglementaires