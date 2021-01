Robinhood va supprimer le blocage des investisseurs qui achètent GameStop, AMC

Robinhood, une plate-forme de négociation d’actions populaire parmi les investisseurs amateurs, a empêché ses utilisateurs d’acheter des actions de GameStop, d’AMC Entertainment et de plusieurs autres sociétés jeudi à la suite d’une augmentation soudaine et brutale de la valeur. Ils n’étaient autorisés qu’à vendre. Après la fermeture du marché jeudi, la société a annoncé que «nous prévoyons d’autoriser des achats limités de ces titres» à partir de vendredi mais elle «continuera à surveiller la situation». La décision de bloquer les acheteurs a rapidement suscité la condamnation de certains défenseurs précédemment virulents, y compris des investisseurs cherchant à capitaliser sur une vague d’intérêt massive pour les entreprises en difficulté dont les actions avaient été vendues par des investisseurs avertis. Plusieurs actions, notamment GameStop et AMC, ont connu d’énormes hausses de valeur ces derniers jours, les investisseurs de détail se sont rassemblés sur la plate-forme de babillard électronique Reddit pour faire grimper le prix des actions et nuire aux investisseurs de Wall Street qui avaient parié contre les actions.

Après une autre journée remplie d’ordres exécutifs, Biden rendra visite aux militaires blessés

Le président Joe Biden se rendra vendredi au centre médical militaire national Walter Reed pour visiter des militaires blessés, a annoncé jeudi la Maison Blanche. Ce sera la première visite de Biden à Walter Reed en tant que président. La visite de Biden interviendra après une première semaine de plus chargée en fonction qui l’a vu signer plus de trois douzaines de décrets, attirant l’attention des critiques, y compris le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell. Jeudi, Biden a signé un décret pour que le ministère de la Santé et des Services sociaux rouvre l’inscription à l’assurance sur HealthCare.gov du 15 février au 15 mai. groupes qui incluent des services d’avortement ou des informations dans leurs programmes de planification familiale.

Au milieu du différend, le vaccin COVID-19 d’AstraZeneca devrait obtenir l’autorisation de l’UE

L’Agence européenne des médicaments devrait autoriser vendredi l’utilisation du vaccin COVID-19 que la société anglo-suédoise AstraZeneca a développé avec l’Université d’Oxford. Ce serait le troisième autorisé à être utilisé dans l’Union européenne, rejoignant les États-Unis pour l’approbation des vaccins BioNTech-Pfizer et Moderna. Cependant, des responsables à Bruxelles se sont battus avec AstraZeneca après que la société pharmaceutique a déclaré qu’elle fournirait des fournitures moins importantes que prévu aux pays membres de l’UE. La commission exécutive du bloc a demandé aux autorités belges d’inspecter une usine en Belgique qui fait partie de la chaîne de production d’AstraZeneca. Le développement intervient après que Novavax, une société de biotechnologie basée à Gaithersburg, dans le Maryland, ait publié les résultats intermédiaires de deux essais cliniques qui montrent que son vaccin candidat semble sûr et efficace à environ 90% contre le virus responsable du COVID-19. Il protège également contre au moins quelques-unes des variantes apparues ces derniers mois.

Tempête hivernale se poursuivant sur la côte ouest, nord-est

Après des chutes de neige «historiques» plus tôt cette semaine, certaines parties du pays, de la côte ouest au nord-est, verront à nouveau des chutes de neige à partir de jeudi, ce qui pourrait durer jusqu’au milieu de la semaine prochaine. La tempête hivernale qui est arrivée en Californie se poursuivra jusqu’à vendredi, entraînant des chutes de neige inhabituelles dans les régions montagneuses de l’État. Jusqu’à 10 pieds de neige sont attendus dans la région de la Sierra Nevada, a rapporté le National Weather Service, qui a émis un avertissement d’avalanche à haut risque dans la région. Cette semaine a vu des chutes de neige inhabituellement élevées dans plusieurs régions, en particulier le Midwest, qui sera à nouveau frappé par la tempête à venir.

De nouveaux téléphones Samsung Galaxy sont disponibles

La nouvelle gamme de smartphones Galaxy S21 premium de Samsung arrive vendredi avec des fonctionnalités avancées visant à garantir la position des appareils en tant qu’alternatives souhaitables à l’iPhone d’Apple 12. Samsung a pu faire baisser les prix de lancement de la gamme Galaxy S21 en partie grâce aux premiers investissements du géant de la technologie dans La 5G, les technologies d’affichage et de caméra, qui ont conduit à des gains d’efficacité dans la production, déclare le responsable de Samsung, Drew Blackard. Cliquez ici pour une description complète des fonctionnalités de base et des prix des nouveaux téléphones.

Contribuer: The Associated Press