Robinhood, Apple, Visa et plus

Les gens font la queue pour des t-shirts dans un kiosque éphémère pour le courtage en ligne Robinhood le long de Wall Street après que la société a été rendue publique avec une introduction en bourse plus tôt dans la journée du 29 juillet 2021 à New York.

Découvrez les entreprises qui font les gros titres après la cloche:

Robinhood – Les actions de l’application de trading ont chuté de 15% après que la société a annoncé des prévisions de revenus décevantes pour le premier trimestre 2022. Son dernier rapport sur les résultats a également montré une baisse du nombre d’utilisateurs. Les utilisateurs actifs mensuels sont tombés à 17,3 millions au dernier trimestre, contre 18,9 millions au troisième trimestre.

Apple – Le titre technologique a augmenté de plus de 2 % dans les échanges après les heures de bureau après que la société ait annoncé son plus gros trimestre en termes de revenus. Ses ventes ont augmenté de plus de 11 % malgré les difficultés d’approvisionnement et les effets persistants de la pandémie. Apple a battu les estimations des analystes pour les ventes dans toutes les catégories de produits, à l’exception des iPads.

Visa – La société de cartes de crédit a vu ses actions bondir de 5% dans les échanges prolongés après un rapport sur les bénéfices meilleur que prévu. Le bénéfice ajusté par action de Visa s’est élevé à 1,81 $, supérieur à une estimation de Street de 1,70 $ par action, selon Refinitiv. Son chiffre d’affaires a également dépassé les attentes.

Western Digital – Les actions de la société de stockage de données ont chuté de 12% dans les échanges prolongés, même après un solide rapport sur les bénéfices. Le BPA de la société s’est établi à 2,30 dollars par action, contre une estimation de 2,13 dollars par action, selon FactSet. Les ventes ont également dépassé les prévisions des analystes. Le titre a chuté de plus de 17% en 2022.