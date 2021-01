La plate-forme controversée de négociation d’actions Robinhood nie les accusations selon lesquelles elle aurait forcé les utilisateurs à vendre des actions de GameStop cette semaine – à moins que ces actions n’aient été achetées à l’aide de fonds empruntés.

« Les affirmations selon lesquelles Robinhood a vendu de manière proactive les actions de ses clients en dehors de nos procédures standard de vente ou d’attribution d’options liées à la marge sont fausses », a déclaré samedi un porte-parole de Robinhood à DailyMail.com.

Acheter des actions «sur marge» signifie utiliser des fonds prêtés par le courtier, et il n’est pas inhabituel pour les courtiers de liquider automatiquement ces actions si un compte tombe en dessous des exigences de solde minimum. Sur Robinhood, les utilisateurs ont besoin d’un solde de compte d’au moins 2000 USD pour effectuer des transactions sur marge.

La déclaration jette un nouvel éclairage sur les événements surréalistes de la semaine, au cours desquels les actions de GameStop ont bondi dans le cadre d’une campagne promue sur le babillard Reddit pour décimer les fonds spéculatifs qui avaient beaucoup misé contre le détaillant de jeux vidéo en difficulté.

Les restrictions de Robinhood sur les actions GameStop ont suscité des accusations furieuses selon lesquelles la société tentait de stocker l’action à des fins néfastes, mais le PDG de Robinhood, Vlad Tenev, a fermement nié les allégations, affirmant que la société avait réprimé afin de répondre aux exigences de dépôt à la principale chambre de compensation commerciale dans un contexte de volatilité extrême.

Le PDG de Robinhood, Vlad Tenev, est vu ci-dessus. La société a nié avoir vendu de force les actions des utilisateurs de GameStop, à moins qu’elles n’aient été achetées avec des fonds empruntés.

Des allégations ont également circulé sur les réseaux sociaux jeudi selon lesquelles Robinhood vendait de force des actions de GameStop sans l’autorisation du titulaire du compte.

Jeudi, Robinhood a commencé à restreindre l’achat d’actions GameStop et de plusieurs autres actions, provoquant l’indignation car les petits investisseurs étaient en lock-out tandis que les grands fonds spéculatifs et les riches commerçants étaient libres d’acheter et de vendre.

Des allégations ont également circulé sur les réseaux sociaux selon lesquelles Robinhood vendait de force des actions de GameStop sans l’autorisation du titulaire du compte, et les mouvements ont provoqué un tollé furieux.

Maintenant, Robinhood affirme que les ventes forcées d’actions étaient uniquement liées aux actions achetées avec de l’argent emprunté, ou à l’exécution d’options sur actions, qui sont des contrats d’achat ou de vente d’actions.

Les actions de marge auraient pu exercer une pression supplémentaire sur le bilan de Robinhood, laissant potentiellement le courtier sur le crochet en cas d’effondrement massif du cours de l’action GameStop.

Reste à savoir si la nouvelle déclaration apaise les préoccupations des utilisateurs. La Securities and Exchange Commission a suggéré dans un communiqué de vendredi qu’elle se penche sur la question.

La SEC a déclaré qu’elle «examinerait de près les mesures prises par les entités réglementées qui pourraient désavantager les investisseurs ou entraver indûment leur capacité à négocier certains titres».

Vendredi, Robinhood a levé son interdiction totale d’acheter des actions GameStop, mais a limité les utilisateurs à n’accumuler qu’une seule action, à moins qu’ils n’en détiennent déjà plus.

Ces limites d’achat se sont étendues à 50 actions différentes vendredi soir, y compris les noms de premier ordre Starbucks et General Motors, dans un acte de désespoir apparent alors que les réserves de trésorerie de la société étaient étirées à la limite.

Robinhood a déclaré dans un communiqué qu’il avait interdit aux utilisateurs d’acheter certaines actions cette semaine parce qu’il avait du mal à répondre aux exigences de dépôt avec les chambres de compensation dans les coulisses de la négociation d’actions.

C’était un aveu stupéfiant qui jetait le doute sur les théories du complot accusant Robinhood d’essayer de tanker des actions GameStop de haut vol à des fins néfastes – mais il a révélé à quel point la situation financière de la plateforme de trading en démarrage pouvait être précaire.

Robinhood a déclaré que les restrictions d’achat étaient le résultat de sa lutte pour répondre aux exigences de dépôt dans les chambres de compensation, qui, selon lui, ont été multipliées par dix cette semaine.

« Ce n’était pas parce que nous voulions empêcher les gens d’acheter ces actions », a déclaré Robinhood dans un article de blog.

« Nous l’avons fait parce que le montant requis que nous devions déposer auprès de la chambre de compensation était si important – les titres volatils individuels représentant des centaines de millions de dollars en exigences de dépôt – que nous avons dû prendre des mesures pour limiter l’achat de ces titres volatils afin de pourrait confortablement répondre à nos exigences », a déclaré la société.

Le stock GameStop a encore augmenté de 67% vendredi, poursuivant un rallye stupéfiant

La déclaration a mis en lumière le drame dans les coulisses entre Robinhood et le peu connu Depository Trust and Clearing Company, qui fonctionne comme la chambre de compensation unique par l’intermédiaire de laquelle toutes les opérations sur actions publiques sont exécutées aux États-Unis

La DTCC est l’institution qui effectue réellement l’échange d’actions contre des espèces, où les titres sont déposés en lieu sûr au fur et à mesure que les transactions sont exécutées, ce qui permet l’achat et la vente instantanés d’actions même si le règlement effectif des transactions prend un jour ou plus.

Les maisons de courtage doivent déposer de l’argent auprès de la DTCC pour couvrir les transactions en attendant que les transactions de leurs clients se règlent.

Normalement, ces exigences de dépôt sont gérables, car les courtiers ont des clients qui achètent et vendent les mêmes actions, donc si le courtier échoue à son livre avec le DTCC, le solde se solde.

Mais la situation cette semaine à Robinhood était tout sauf normale, avec un nombre massif d’utilisateurs achetant des actions GameStop et très peu en vendant. À un moment donné, environ la moitié des 13 millions d’utilisateurs de Robinhood possédaient des actions GameStop.

Le commerce déséquilibré a fait décupler les exigences de dépôt de Robinhood auprès de la DTCC, a déclaré la société. Une porte-parole de Robinhood a refusé de préciser le montant exact des exigences de dépôt.

Un porte-parole de la DTCC n’a pas précisé combien il demandait à des entreprises spécifiques, mais a déclaré à Bloomberg qu’à la fin de vendredi, les exigences de garantie à l’échelle de l’industrie avaient grimpé à 33,5 milliards de dollars, contre 26 milliards de dollars.

Vendredi, la liste des stocks restreints de Robinhood avait atteint 50 stocks différents, dont General Motors, Beyond Meat et Starbucks.

Les besoins de trésorerie ont poussé Robinhood à sa limite, même après avoir sollicité des investisseurs pour une levée de fonds d’urgence d’un milliard de dollars et aurait exploité des lignes de crédit pour 600 millions de dollars supplémentaires.

Alors que les échanges se poursuivaient vendredi, Robinhood a considérablement élargi la liste des actions sur lesquelles il a placé des limites d’achat.

Vers 17 heures, pendant les heures de négociation prolongées, la liste avait atteint 50 actions différentes, dont General Motors, Beyond Meat et Starbucks.

Les fabricants de vaccins Moderna et NovaVax figuraient également sur la liste. Une porte-parole de Robinhood a refusé de confirmer à DailyMail.com que les mêmes stocks seraient limités lundi, affirmant seulement que la société « continuerait à surveiller la situation et à procéder aux ajustements nécessaires ».

Les restrictions s’étendaient bien au-delà des « stocks mèmes » tels que GameStop qui ont suscité un intérêt frénétique cette semaine et indiquent la situation financière précaire dans laquelle Robinhood pourrait se trouver.

Robinhood insiste sur le fait que les restrictions ne sont que temporaires. « Notre objectif est de permettre l’achat de tous les titres sur notre plateforme », a déclaré la société.

« Il s’agit d’un marché dynamique et volatil, et nous avons et pouvons continuer à prendre des mesures pour nous assurer de répondre à nos exigences en tant que courtier afin de pouvoir continuer à servir nos clients sur le long terme », a ajouté Robinhood.

Robinhood n’était pas la seule plateforme de trading à mettre en place des restrictions de trading. TD Ameritrade a également imposé des restrictions sur l’achat d’actions dans 19 sociétés, la plupart d’entre elles ayant des actions fortement vendues.

Pendant ce temps, Robinhood, qui est basé en Californie, recherche des bureaux à Manhattan, selon le Real Deal.

La société s’est développée de manière ambitieuse alors que sa base d’utilisateurs a explosé pendant la pandémie, avec 3 millions de personnes inscrites au cours des six premiers mois de 2020.

Selon la rumeur, Robinhood envisageait une offre publique initiale de son propre stock, mais on ne savait pas quel impact les retombées de cette semaine pourraient avoir sur ces plans.

« Rassurez-vous, notre position reste ferme », a déclaré la société.