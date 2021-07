Robinhood a profité de Dogecoin en 2021, incertain de l’avenir de Meme Cryptocurrency

Dogecoin a commencé comme une blague. Au cours des premiers mois de 2021, la blague semblait s’être retournée contre ceux qui ne prenaient pas au sérieux la crypto-monnaie meme. Le mème-crypto-monnaie Elon Musk n’arrêtait pas de tweeter à propos d’avoir atteint un niveau record à la mi-avril, franchissant 10 cents pour la première fois. Le rassemblement a conduit à des poussées occasionnelles, résultat d’un mouvement semi-ironique impliquant des milliers d’acheteurs, des dizaines de milliers d’affiches en ligne et l’homme le plus riche du monde, Elon Musk. Début janvier, chaque jeton valait moins d’un cent. Fin janvier, lorsque les mouvements GameStop et DogeCoin ont atteint leur rythme de croisière, la valeur de DogeCoin a grimpé à 7,5 cents, bien au-dessus d’un grossissement de 10, avant de chuter à 2,5 cents. La pièce a passé ces derniers mois dans la fourchette de trois à sept cents. Mais Dogecoin peut-il maintenir ce qu’il a commencé ?

Il peut y avoir plus qu’Elon Musk, des passionnés de crypto-monnaie et des amateurs de mèmes impliqués. L’application Robinhood, la plate-forme populaire de trading de crypto-monnaie, a révélé publiquement dans son dossier S-1 qu’au cours des trois premiers mois de 2021, « 34% de nos revenus basés sur les transactions de crypto-monnaie étaient attribuables à des transactions en Dogecoin ». Dans le même temps, les revenus des transactions de crypto-monnaie sont passés de 4% au cours des trois derniers mois de 2020 à 12% de ses revenus totaux au cours des trois premiers mois de 2021, rapporte The Verge.

« Si la demande de transactions en Dogecoin diminue et n’est pas remplacée par une nouvelle demande pour d’autres crypto-monnaies disponibles à la négociation sur notre plate-forme, nos activités, notre situation financière et nos résultats d’exploitation pourraient être affectés », lit-on dans le prospectus, selon Vice. « Si les marchés du Dogecoin se détériorent ou si le prix du Dogecoin baisse, notamment en raison de facteurs tels que les perceptions négatives du Dogecoin ou la disponibilité accrue du Dogecoin sur d’autres plateformes de trading de crypto-monnaie », ajoute Vice.

Robinhood ne dépend pas uniquement des transactions de crypto-monnaie : la société a fait irruption dans la conscience du public avec la montée en puissance de GameStop et du subreddit Wall Street Bets au début de cette année.

Dogecoin, cependant, peut-il survivre? Elon Musk, PDG de Tesla, patron de SpaceX et défenseur de Dogecoin, a déclaré en mai que cette crypto-monnaie pourrait être l’avenir. Dans l’interview, il déclare : « Il y a de fortes chances que la crypto soit la future monnaie du monde. Alors la question est de savoir qui va gagner ? Cela pourrait être multiple », a-t-il déclaré. Il explique ensuite les origines de la façon dont Dogecoin a été inventé comme une blague, essentiellement pour se moquer de la crypto-monnaie, et c’est l’ironie, explique Musk. « Que la monnaie qui a commencé comme une blague, devient le monnaie réelle. » Dans la vidéo, il ajoute que « n’investissez pas vos économies dans la crypto-monnaie. C’est imprudent. »

Elon Musk a inventé un terme Internet en son honneur : « L’effet Musk ». Avec un seul tweet, Musk pourrait faire bouger les marchés. Mais Musk est peut-être en train de perdre son chemin avec ses stans crypto. Le 2 juillet, la version ‘Doge’ de Musk de ‘Baby Shark’ a connu un changement mineur dans la valeur de Dogecoin, avec des gains de 3%, mais la valeur globale sur 24 heures est toujours restée négative. Un spin-off de Dogecoin, « Baby Doge », a cependant eu un impact plus durable. Les passionnés de crypto ont également cessé d’apprécier les tweets de Musk depuis qu’il a annoncé que Tesla n’accepterait plus Bitcoin comme mode de paiement. Au fil des semaines, la réponse aux tweets de Musk est devenue de plus en plus négative – les gens le blâmant uniquement pour la hausse ou la baisse des prix, affirmant que cela leur a coûté une perte et qu’il « manipule » les marchés. Certains sont allés plus loin – en créant une crypto-monnaie uniquement dédiée à l’arrêt de Musk : $ StopElon.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici