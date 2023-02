Robin Wright révèle pourquoi elle a été aperçue avec son ex Sean Penn lors de récentes photos de retrouvailles

Robin Wright révèle la vraie raison pour laquelle elle a été aperçue avec son ex-mari, Sean Penn, le mois dernier – et ce n’est pas parce qu’ils ont ravivé leur romance.

Le couple a fait la une des journaux en janvier après avoir été vu lors de sa première sortie publique ensemble en six ans. Wright a parlé à E! News et a expliqué qu’elle était avec Penn à cause de leurs enfants : Dylan, 31 ans, et Hopper, 29 ans.

“Nous allions à un événement pour nos enfants”, a déclaré Wright au point de vente. “Nous serons toujours une famille, que nous soyons ensemble ou séparés, vous savez, et je pense que c’est beau, et je le souhaite à tout le monde.”

L’ancienne de “House of Cards” a qualifié son amitié avec Penn de “cadeau” et a ajouté : “Nous savons que le divorce avec des enfants est l’une des choses les plus difficiles de la vie.”

Robin a récemment interprété son fils, Hopper, la mère à l’écran dans “Devil’s Peak”, qui sortira en salles le 17 février.

Hopper a déclaré que même s’il “adorait travailler avec sa mère”, il était prêt à se lancer seul.

“Je veux [do] mon propre truc. Chaque film que j’ai fait a été avec un membre de ma famille”, a-t-il déclaré.

Lorsque le point de vente a demandé à Wright s’il y aurait un jour où les fans verraient sa famille ensemble à l’écran, elle a répondu: “Oh mon Dieu, ce ne serait pas incroyable?”

“C’est une unité familiale. Nous avons toujours été une unité, et j’espère que nous travaillerons toujours ensemble, l’un de nous avec l’autre ou trois d’entre nous ou quatre”, a ajouté Wright.

Wright et Penn se sont mariés en 1996 et ont finalisé leur divorce en 2010. Ils ont commencé à se fréquenter en 1989.

Wright a parlé de la rupture douloureuse dans une interview de 2014 avec le Telegraph : “Le divorce, en soi, et avec des enfants, est dévastateur – pire que ça”, a-t-elle déclaré au point de vente.

“L’une des raisons pour lesquelles nous nous sommes remis ensemble et avons tellement rompu était d’essayer de garder la famille unie. Si vous avez des enfants, c’est une famille, et vous réessayez, et vous réessayez.”

“Nous avons fait ça pendant longtemps”, a-t-elle déclaré.

Au cours de la dernière année, Penn et Wright se sont séparés de leurs ex-conjoints. En avril 2022, la star de “Mystic River” a finalisé son divorce avec l’actrice Leila George, 30 ans, après un an de mariage. Wright a demandé le divorce de son mari depuis quatre ans, le directeur de la mode Clément Giraudet, en septembre 2022.

Selon le magazine People, Penn et Wright ont été aperçus pour la dernière fois ensemble en mai 2017 à l’aéroport John F. Kennedy, sept ans après la finalisation de leur divorce.