Robin Wright réagit aux retrouvailles avec son ex-mari Sean Penn : vidéo – Hollywood Life

Crédit d’image : Phil Mccarten/UPI/Shutterstock

Château de cartes étoile Robin Wright56 ans, s’est assis avec E ! Nouvelles le 13 février et a finalement renversé le thé sur la raison pour laquelle elle retrouvait vraiment son ex-mari, Sean Penn, 62 ans, le mois dernier. “Nous allions à un événement pour nos enfants”, a-t-elle expliqué au point de vente, ajoutant: “Nous serons toujours une famille, que nous soyons ensemble ou séparés, vous savez, et je pense que c’est beau et je souhaite que pour tout le monde.” Non seulement l’ex-couple était marié depuis 14 ans, mais ils partagent également deux enfants : Dylan31, et Trémie29.

Robin a également qualifié leur amitié de “cadeau” car il est le père de ses enfants. “Être amie avec le père de vos enfants… Je veux dire, c’est un cadeau”, a-t-elle proclamé. “Nous savons que le divorce avec des enfants est l’une des choses les plus difficiles de la vie.” Le commentaire sur leur lien étroit intervient deux semaines après qu’une source proche du duo a déclaré PERSONNES qu’ils sont tout simplement les meilleurs amis.

“Ils sont tous les deux célibataires en ce moment et s’entendent très bien”, a déclaré l’initié le 25 janvier. “Sean a toujours dit que Robin était l’amour de sa vie. Il regrette beaucoup de choses qui se sont produites pendant leur mariage. Il aime vraiment passer du temps avec elle maintenant. Non seulement Robin a récemment demandé le divorce de son mari, Clément Giraudeten septembre 2022, mais Sean s’est séparé de son ex-femme, Leïla Georgeen octobre 2021.

Comme mentionné précédemment, Sean et la beauté blonde ont récemment été aperçus ensemble plusieurs fois le mois dernier. Tout d’abord, Robin et son ex ont haussé les sourcils lorsqu’ils ont été vus quitter LAX ensemble le 13 janvier, et plus tard, ils se sont retrouvés le 21 janvier à Los Angeles (voir les photos ici). Lors de la dernière sortie, l’actrice de 56 ans est restée décontractée avec un col rond noir et un jean bleu, tandis que Sean a opté pour un look similaire avec un jean et un t-shirt.

La mère de deux enfants et Sean se sont mariés de 1996 jusqu’à ce qu’ils rompent en 2010. Non seulement son mariage avec Sean était son deuxième, mais c’était aussi le plus long de Robin ! Avant cela, elle était mariée au défunt acteur Dane Witherspoon de 1986 à 1988. Sean a commencé sa romance avec Robin après avoir divorcé de l’icône de la pop Madone64 ans, en 1989. Quatre ans après le divorce de Robin et Sean, elle a parlé à Le télégraphe à propos de l’expérience. « Le divorce en soi, et avec des enfants, est dévastateur. Pire que ça. L’une des raisons pour lesquelles nous nous sommes remis ensemble et avons tellement rompu était d’essayer de garder la famille unie. Si vous avez des enfants, c’est une famille, et vous réessayez, et vous réessayez. Nous avons fait ça pendant longtemps », a-t-elle déclaré.

