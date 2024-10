Robin Wright explique pourquoi elle n’a jamais traîné avec Tom Hanks sur le tournage de « Forrest Gump »

Robin Wright a récemment révélé qu’elle et Tom Hanks Je n’ai jamais vraiment fait connaissance en travaillant sur « Forrest Gump » – mais ce n’est pas tout ce qu’elle a à dire à ce sujet.

« Nous courions autour du tournage de ce film et à chaque pause déjeuner, Tom courait partout où ils pouvaient l’attraper, donc nous n’avions pas vraiment l’occasion de sortir », a-t-elle déclaré au média.

Sunset Boulevard via Getty Images

Dans le film oscarisé de 1994, la course à pied est un aspect important du personnage principal de Hank. Enfant, Forrest devient un coureur par nécessité de distancer ses intimidateurs. Devenu adulte, il se lance dans un sprint épique de trois ans à travers les États-Unis « sans raison particulière ».

Le film met en scène Hanks traversant une multitude de lieux pittoresques à travers le pays, comme Blue Ridge Parkway en Caroline du Nord et Monument Valley dans l’Utah et l’Arizona, par le magazine Smithsonian .

Paul Harris via Getty Images

Et bien que Hanks et Wright aient été distants pendant le tournage, Wright a déclaré à « Today » qu’ils « ont appris à se connaître en tant qu’adultes » après avoir retrouvé le réalisateur de « Forrest Gump », Robert Zemeckis, pour leur prochain film, « Here ».