Robin Williams est devenu son premier ami à l’hôpital après l’accident de Christopher Reeve (Exclusif)

Dans le dernier article de couverture de PEOPLE, les enfants de Christopher Reeve parlent de la vie extraordinaire de leur père, notamment de son amitié avec Robin Williams

Le nouveau documentaire Super/Man : L’histoire de Christopher Reeve explore à quel point l’humour de Robin Williams a sauvé Christopher Reeve après qu’il ait été paralysé du cou aux pieds en 1995

Will Reeve dit que Robin Williams a été le premier ami à se présenter à l’hôpital après son accident, le faisant rire en prétendant être un proctologue russe

Will Reeve parle de l’amitié unique de son père Christopher Reeve avec le regretté Robin Williams.

« Robin était le meilleur ami de papa, et tu es toujours là pour tes amis », raconte Will, 32 ans, à PEOPLE à propos de ces amis de longue date, qui se sont rencontrés au début des années 70 alors qu’ils étaient étudiants en théâtre à Juilliard. Il dit qu’ils sont devenus si proches qu’ils s’appelaient « frères ».

« Notre père et Robin avaient un lien unique », dit Will. « Ils étaient amis et quelqu’un devrait en faire un film, mais ce qui transparaissait dans cette amitié, c’était leur amour et leur respect mutuel, qui n’ont jamais faibli. »

Le comédien Robin Williams embrasse son ami Christopher Reeve avant la projection du film « House of D » au Festival du film de Tribeca.

Richard Corkery/NY Daily News Archive via Getty



Will note que Williams a été le premier ami à se présenter à l’hôpital en Virginie après sa chute de cheval qui l’a laissé paralysé du cou aux pieds. Non seulement Williams s’est présenté, mais il a réussi à faire rire un Christopher désemparé en se faisant passer pour un proctologue russe.

« Personne n’a su se montrer aussi affectueux et avec la bonne dose d’humour que Robin Williams et sa femme Marsha, que nous appelons notre fée marraine », dit Will, ajoutant : « Nous sommes toujours incroyablement proches d’elle. »

Dans le nouveau documentaire Super/Man : L’histoire de Christopher Reeve (produit par Mots +

Photos), qui sortira dans certaines salles les 21 et 25 septembre, leur amitié est présentée à travers des images d’époque.

Le film dresse également un portrait complet de la vie de Christopher avant et après son accident, y compris ses débuts en tant qu’acteur, lorsqu’il s’est rapproché pour la première fois de Williams.

Robin Williams (assis, à gauche) rejoint Christopher Reeve et sa femme Dana au dîner de l’American Paralysis Association au Waldorf-Astoria.

Richard Corkery/NY Daily News Archive via Getty



Dans ses mémoires de 1998 Toujours moiChristopher se souvient d’une première impression de la Mme Doubtfire L’acteur a écrit que lorsqu’ils se sont rencontrés, Williams « portait des chemises teintes avec des pantalons de survêtement et parlait à cent à l’heure. … Il était comme un ballon dénoué qui aurait été gonflé et immédiatement relâché. Je l’ai regardé avec admiration ricocher sur les murs des salles de classe et des couloirs. Dire qu’il était « en forme » serait un euphémisme. »

Will dit qu’après l’accident de son père, Williams n’était pas le seul à soutenir la famille.

« Nous avons eu la chance de vivre dans une communauté soudée et d’avoir de grands groupes d’amis, d’enseignants, d’entraîneurs et de personnes du passé et du présent qui apportaient leur contribution comme ils le pouvaient », se souvient Will.

Mais la présence de Williams et Marsha a eu un impact particulièrement important. « Robin et Marsha ont fait tellement pour nous, des choses pour lesquelles nous ne pourrons jamais les rembourser. Nous leur devons une dette éternelle de gratitude pour la façon dont ils nous ont soutenus et aimés, et dont ils continuent de nous soutenir. »

