Robin Williams a rendu visite à Christopher Reeve à l’hôpital et l’a fait rire

Le fils de Christopher Reeve, Will, a révélé à Magazine People En prévision de la sortie du prochain documentaire « Super/Man : The Christopher Reeve Story », Robin Williams a été la première personne à rendre visite à son père à l’hôpital après que Reeve ait été paralysé du cou aux pieds. Williams a également réussi à faire rire Reeve pour la première fois depuis l’accident en se faisant passer pour un proctologue russe.

« Robin était le meilleur ami de papa, et tu es présent pour tes amis », a déclaré Will, ajoutant que Williams et Reeve s’appelaient « frère ».

« Notre père et Robin avaient un lien unique », a ajouté Will. « Ils étaient amis et quelqu’un devrait en faire un film, mais ce qui transparaissait dans cette amitié, c’était leur amour et leur respect mutuel, qui n’ont jamais faibli.[…]Personne n’était plus doué pour se montrer plein d’amour et d’humour que Robin Williams et sa femme Marsha, que nous appelons notre fée marraine. Nous sommes toujours incroyablement proches d’elle. »

Williams et Reeve se sont rencontrés pour la première fois au début des années 1970 alors qu’ils étudiaient le théâtre à la Juilliard School. L’icône de « Superman » a écrit dans ses mémoires de 1998, « Still Me », qu’elle avait rencontré Williams pour la première fois.

« Il portait des chemises teintées avec un pantalon de survêtement et parlait à toute allure », a écrit Reeve. « Il était comme un ballon dénoué qui aurait été gonflé et immédiatement relâché. J’ai regardé avec admiration le fait qu’il ricochait sur les murs des salles de classe et des couloirs. Dire qu’il était « en forme » serait un euphémisme. »

« Super/Man: The Christopher Reeve Story », le documentaire acclamé qui a été présenté en avant-première au festival de Sundance et qui sortira dans les salles plus tard ce mois-ci, suit l’ascension de l’acteur décédé vers la célébrité en tant que Superman, ainsi que son combat pour trouver un remède aux lésions de la moelle épinière après être devenu tétraplégique suite à un accident d’équitation. La famille de Reeve a participé à la réalisation du documentaire, qui comprend des documents d’archives personnels.

« C’est un cadeau. Nous avons tellement de chance », a déclaré le frère de Will, Matthew Reeve Variété à Sundance. « Nous avons non seulement ses films à regarder, mais aussi une collection de films maison à déterrer et à parcourir, ainsi que des interviews de lui sur YouTube à retrouver. Voir des choses que je n’avais jamais vues auparavant n’a pas changé ma perception de lui, mais l’a au contraire améliorée… comme une rare interview australienne réalisée en 1977 qui a été mise en ligne et dont j’ignorais l’existence. C’était plutôt cool de voir ça et de découvrir beaucoup plus de matériel que ce que nous connaissions. »

« Super/Man » sera diffusé dans certains cinémas le 21 septembre, suivi d’une représentation en rappel le jour de l’anniversaire de Keanu Reeve, le 25 septembre.