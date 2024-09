Robin Williams a été le premier à rendre visite à Christopher Reeve après une chute paralysante

Le regretté comédien et acteur Robin Williams a été la première personne à se rendre à l’hôpital pour rendre visite à son meilleur ami Christopher Reeve après que la star de « Superman » ait été paralysée après être tombée d’un cheval.

« Robin était le meilleur ami de papa, et tu es là pour tes amis », a déclaré le fils de Reeve, Will Reeve, dans une interview avec Personnes« Notre père et Robin avaient un lien singulier… Ils avaient une amitié sur laquelle quelqu’un devrait faire un film, mais ce qui transparaissait dans cette amitié était simplement leur amour et leur respect l’un pour l’autre, et cela n’a jamais faibli. »

Williams et Reeve se sont liés d’amitié après s’être rencontrés en 1973 alors qu’ils étaient étudiants à la célèbre école d’art dramatique Juilliard. Leur amitié est illustrée dans le nouveau documentaire « Super/Man: The Christopher Reeve Story », qui met en lumière la vie et la carrière de Reeve tout en s’intéressant à la façon dont l’humour de Williams l’a aidé à surmonter mentalement son tragique accident.

Le 27 mai 1995, Reeve s’est blessé à la moelle épinière en tombant lors d’une compétition d’équitation. Pendant son hospitalisation, Williams, dont ses enfants disent qu’il était comme le « frère » de leur père, se faisait passer pour un proctologue russe, juste pour faire rire son ami.

« Personne n’a su se montrer aussi affectueux et avec la bonne dose d’humour que Robin Williams et sa femme Marsha, que nous appelons notre fée marraine », a partagé Will. « Nous sommes toujours incroyablement proches d’elle. »

Keanu Reeve est l’acteur qui a le plus d’expérience dans le rôle du personnage presque impossible à vaincre de DC. Il a joué le rôle du Kryptonien à la cape plus longtemps que tout autre acteur de l’histoire du cinéma. Le 10 octobre 2004, à l’âge de 52 ans, il est décédé d’une insuffisance cardiaque. Williams s’est suicidé 10 ans plus tard, le 11 août 2014, à l’âge de 63 ans.

« Super/Man: The Christopher Reeve Story », produit par Words+ Pictures, sortira dans certains cinémas les 21 et 25 septembre.