Robin Thicke prend un moment pour honorer son défunt père, Alan Thicke, à l’occasion du quatrième anniversaire de sa mort.

À peine deux jours après avoir accueilli son troisième enfant avec sa petite amie April Love Geary, le chanteur de 43 ans a expliqué à quel point son père lui manquait encore plus pendant cette période.

«Il y a quatre ans aujourd’hui, le 13 décembre 2016, mon père bien-aimé est décédé», a-t-il sous-titré son Post Instagram, à côté d’une photo de lui au lit avec son fils nouveau-né, Luca Patrick. « Alors que je me réveille à côté de ce petit gars [sic] sa première nuit à la maison, mon père me manque tellement, mais je ressens son amour dans mon cœur chaque fois que j’embrasse mes bébés sur la tête de la même manière qu’il m’embrasserait. «

« Je pleure un peu en ce moment, » admit Robin. «En partie parce que je suis triste que tu ne sois pas là, mais surtout parce que je suis heureux que tu m’aimes, me guide et me montre le chemin. J’espère que je te rendrai fier. Tu me manques chaque jour. Merci papa. »